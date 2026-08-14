Incendiu devastator în sectorul 1. Din cauza riscului de extindere și a flăcărilor a fost emis mesaj RO Alert - VIDEO

Publicat 14 aug. 2026, 06:37 Actualizat 14 aug. 2026, 07:03

Un incendiu violent a mistuit o hală aflată pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei, în apropiere de Podul Constanța. Fumul gros a putut fi văzut de la mai mulți kilometri distanță, iar locuitorii din proximitate au primit avertizări prin intermediul sistemului Ro-Alert. Autoritățile au trimis la fața locului zeci de autospeciale de pompieri, fiindcă exista riscul ca focul să se răspândească la imobilele învecinate.

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