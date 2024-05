Fostul general SRI Dumitru Cocoru a făcut declarații în exclusivitate pentru Realitatea PLUS. În cadrul unei discuții cu reporterul Realitatea PLUS, Cocoru a afirmat cu vehemență că nu are nicio legătură cu dosarele lui Florian Coldea și nu știe nimic despre jocurile sale din umbră. Mai mult, Dumitru Cocoru a afirmat că nu a auzit niciodată de conceptul de "câmp tactic".