„Noaptea trecută, în jurul orei 03.50, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință din municipiul Moreni. Incendiul s-a manifestat generalizat la o casă cu regim P+1, pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați”, a transmis ISU Dâmbovița.

Pentru lichidarea flăcărilor au acționat pompierii Detașamentului Moreni, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD, iar în sprijin au intervenit cu o autoscară pompierii Detașamentului Târgoviște.