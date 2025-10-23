Incendiu devastator, în jud. Dâmbovița. O casă a fost făcută scrum

Necaz mare pentru familie din municipiul Moreni, noaptea trecută! Locuința acesteia a fost cuprinsă de un incendiu violent. Flăcările s-au extins rapid și s-au manifestat pe o suprafață de 250 de metri pătrați. Din fericire, nu au existat victime.

„Noaptea trecută, în jurul orei 03.50, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință din municipiul Moreni. Incendiul s-a manifestat generalizat la o casă cu regim P+1, pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați”, a transmis ISU Dâmbovița.

Pentru lichidarea flăcărilor au acționat pompierii Detașamentului Moreni, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD, iar în sprijin au intervenit cu o autoscară pompierii Detașamentului Târgoviște.