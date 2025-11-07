La fața locului au intervenit pompierii militari de la subunitățile din Gura Humorului și Suceava, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Cornu Luncii, cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

În momentul în care pompierii au ajuns în gospodărie, incendiul se manifesta deja la casa de locuit și la anexele gospodărești.

Proprietarul, un bărbat în vârstă de 64 de ani, a spus că, în timp ce se afla în imobil, a simțit miros de fum, a ieșit din locuință și a observat că arde acoperișul, iar incendiul se propagă către întreaga casă și către anexa cu destinație adăpost de animale care făceau corp comun, scrie Monitorul de Suceava.

Mai mult, bărbatul a dezvăluit că, în cursul zilei, a făcut foc în boilerul situat în baia locuinței cu scopul de a încălzi apă, iar după ce a făcut duș s-a așezat în pat. La scurt timp, a simțit miros de fum.

În urma incendiului au fost distruse în proporție de 60% casa și adăpostul de animale, pe o suprafață de aproximativ 150 mp.De asemenea, au ars aproximativ 9 tone de fân și 15 metri cubi lemn de foc.

”Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost efectul termic, generat de coșul de fum neprotejat corespunzător față de materialele combustibile”, au transmis pompierii militari.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 400.000 lei.