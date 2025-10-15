Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava a transmis că în urma unui apel la 112, pompierii au acționat cu șase autospeciale de stingere în zona unei hale de depozitare pentru legume și fructe din satul Rotopănești cuprinse de flăcări.

Potrivit reprezentanților instituției, pompierii Detașamentului Fălticeni au fost sprijiniți de pompierii civili din cadrul SVSU Cornu Luncii.

Din fericire, echipele mixte sosite la fața locului au lichidat rapid incendiul care a provocat pagube materiale importante.