Incendiu de proporții în județul Suceava

Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri seară, într-o hală de depozitare legume-fructe din localitatea Rotopănești, comuna Horodniceni, din județul Suceava. Pompierii au intervenit cu șase autospeciale pentru stingerea flăcărilor. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava a transmis că în urma unui apel la 112, pompierii au acționat cu șase autospeciale de stingere în zona unei hale de depozitare pentru legume și fructe din satul Rotopănești cuprinse de flăcări. 

Potrivit reprezentanților instituției, pompierii Detașamentului Fălticeni au fost sprijiniți de pompierii civili din cadrul SVSU Cornu Luncii.

Din fericire, echipele mixte sosite la fața locului au lichidat rapid incendiul care a provocat pagube materiale importante.