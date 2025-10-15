Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au fost solicitați, marți seara, să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabană din localitatea clujeană Luna. Apelul de urgență a fost primit în jurul orei 23:00, iar la fața locului s-au deplasat patru autospeciale cu apă și spumă.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau generalizat, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, existând riscul ca focul să se extindă la mai multe anexe aflate în apropiere. Printre acestea se numără și o hală unde erau depozitate cereale, două magazii cu baloți și un adăpost de animale în care se aflau peste 200 de vaci.

Incendiul a fost localizat și lichidat în limitele în care a fost găsit, evitându-se extinderea acestuia la construcțiile din vecinătate. Din fericire, nu au existat victime și nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit primelor cercetări, incendiul ar fi izbucnit cel mai probabil din cauza unei defecțiuni electrice. Cabană a fost distrusă în totalitate de flăcări.