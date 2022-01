Pompierii din Philadelphia au ajuns la faţa locului la ora 06.40 (11.40 GMT) şi s-au confruntat cu "un foc intens provenind de la al doilea etaj al unei case" cu trei etaje din cartierul Fairmount.

"Ne-au fost necesare 50 de minute pentru a controla focul", au precizat salvatorii, într-o postare pe Twitter.



Opt persoane au reuşit să iasă din clădirea în flăcări. Un copil şi un adult au fost transportaţi de paramedici la spitale din apropiere.

În schimb, şapte copii și-au pierdut viața în cumplitul incendxiu. Pentru moment, informațiile legate de vârsta acestora sunt necunoscute.





"Rugaţi-vă pentru aceşti copii", le-a cerut primarul Jim Kenney concetăţenilor, într-o conferinţă de presă desfăşurată în apropiere de locul tragediei.

În clădire, care se află în proprietatea autorităţii municipale pentru locuinţe, se aflau patru detectoare de fum, dar ele nu s-au activat după declanşarea incendiului, potrivit oficialilor din cadrul departamentului de pompieri.

Powerful photo of Philadelphia Mayor Jim Kenney taken by my colleague @phillyrover at the scene of a fatal fire that killed 13 people, including seven children. pic.twitter.com/A9wXIsMu4D