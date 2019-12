Încă o AVARIE în București! Zeci de blocuri, fără căldură şi apă caldă. Zonele afectate

2019-12-07 09:13:23 Aurica Bulancea

Toate bune si frumoase, dar in cartierul Tineretului sector 4, strada Poenari , cand dati caldura ? Caloriferele sunt atat de calde , ca iti ingheata mana pe ele. Cand afara sunt minus 4 grade, in casa ce temperatura trebuie sa fie ? La mine in casa daca sunt 20 grade. Ce trebuie sa facem ca sa ne incalzim ? Sa urmam sloganul, mai pui o haina in plus ,? Atunci , dece mai este democratie, dece avem toti aceleasi drepturi, dar, unii mor de cald in casa, iar altii tremura ca la popul nord. Ma scuzati pentru remarci, dar cred ca asa este foarte greu, batran fiind, sa supravietuiesti unei ierni care se anunta destul de friguroasa, . Efectiv in casa tremuri, mai trebuie sa pun manusi ca sa ma incalzesc. Va multumesc, daca reusiti sa cititi acest comentariu, iar daca puteti sa si raspundeti, este OK.