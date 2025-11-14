14 noiembrie 2025

Comunicat de presă

cu privire la implementarea Proiectului

„Centre de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în județul Galați”

Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, în calitate de beneficiar al proiectului „Centre de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în județul Galați”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, subinvestiția I1.a „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar’’, investiția I1 „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune’’, componenta 3. Managementul deșeurilor, anunță că în data de 26.09.2025 au fost finalizate lucrările pentru următoarele obiective de investiție:

CAV comuna Slobozia Conachi, cu o valoare finală de 2.371.177,81 lei inclusiv TVA.

CAV comuna Valea Mărului, cu o valoare finală de 2.328.589,52 lei inclusiv TVA.

CAV comuna Umbrărești, cu o valoare finală de 2.525.272,59 lei inclusiv TVA

Contract de finanțare nr. C3I1A0122000110, semnat în data de 04.05.2023

Obiectivele proiectului: Obiectivul general este accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Obiective specifice: Proiectul vizează activități/acțiuni specifice înființării și dotării a patru centre de colectare prin aport voluntar (CAV) care să asigure colectarea separată a deșeurilor care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri de grădină, deșeuri din construcții și demolări.

În vederea distribuției echilibrate a acestei investiții, locațiile proiectului sunt: Unitatea administrativ teritorială comuna Slobozia Conachi, Unitatea administrativ teritorială Oraș Târgu Bujor, Unitatea administrativ teritorială comuna Umbrărești și Unitatea administrativ teritorială comuna Valea Mărului.

Valoarea totală a proiectului: 20.345.538,20 lei inclusiv TVA, din care: valoarea totala a finanțării nerambursabile este de: 15.323.656,00 lei, echivalentul a 3.114.880,78 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile.

Codul proiectului: C3I1A0122000110

Data începerii și finalizării proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 37 luni, dar fără a depăși data de 30.06.2026

Date de contact: Popa Anca-Gabriela, manager de proiect în cadrul Direcției Programe – Unitate Implementare Proiecte, Consiliul Județean Galați, telefon: 0236/302511, e-mail: smidgalati@cjgalati.ro

