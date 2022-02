De asemenea, vor fi înghețate bunurile în valută ale Băncii Centrale Ruse, ïar oligarhilor rusi "le va fi interizs să-și mai folosească activele". "Putin a pornit pe o cale care țintește să distrugă Ucraina. Dar ce face este să distrugă viitorul propriei țări," a afirmat șefa Comisiei Europene.

Von der Leyen a mai precizat că țările semnatare ale înțelegerii -Franța, Germania, Italia, Canada, Marea Britanie, SUA, plus Comisia Europeană- vor renunța la așa-numitele ”golden passport” – modalitate de acordare a cetățeniei în schimbul unor investiții.

In coordination with 🇺🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇨🇦🇬🇧 I will now propose new measures to EU leaders to strengthen our response to Russia’s invasion of Ukraine and cripple Putin’s ability to finance his war machine. https://t.co/iU2waDzo9s