La patru luni de la capturarea Mariupol, mai mulți prizonieri de război ucraineni au fost eliberați în urma unui schimb cu Rusia. Cei mai mulți dintre militari sunt complet schimbați și traumatizați după maltratările la care au fost supuși în timpul captivității.

În postarea făcută de Ministerul Apărării din Ucraina apare un bărbat, soldat în Marina Ucrainei, înainte cu mult timp de a fi luat prizonier și după eliberarea sa din captivitate, după cele patru luni în „lagărul” în care a fost deținut de ruși.

În prima imagine de mai jos este Dianov în timp ce rușii bombardau uzina Azovstal, după ce militarii din regimentul Azov și pușcașii marini din Forțele Armate ale Ucrainei s-au retras în blocada orașului-port din sud. Mykhailo Dianov, din Marina Ucrainei apare în fotografiile, celebre deja, în interiorul fabricii de oțel Azovstal în timpul asediului Mariupolului din mai. Rănit în timpul apărării orașului Mariupol, soldatul nu a primit îngrijiri medicale.

Left: Ukrainian marine Mykhailo Dianov inside the Azovstal steel plant during the siege of Mariupol in May.



Right: Dianov in a Kyiv hospital after his release from Russian captivity in late September.



