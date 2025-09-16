”La instalarea acestui Guvern, la discuţiile premergătoare, domnul preşedinte ne-a rugat ca pe cât posibil să nu creştem TVA-ul în cadrul măsurilor de corecţie pe care toată lumea era de acord că trebuie să le luăm. Am plecat cu această idee, am început negocierile cu Comisia Europeană, cu partenerii noştri şi, din toate analizele care au fost făcute şi din toate propunerile care au fost făcute către Comisie a rezultat cât se poate de clar că nu este posibilă o corecţie fiscală fără creşterea de TVA. Acest lucru s-a văzut în toate datele comunicate de Comisie”, a declarat Ilie Bolojan, la un post de televiziune, după ce a fost întrebat de ce nu a respectat rugămintea preşedintelui Nicuşor Dan de a nu creşte TVA, potrivit sursei.

Șeful Guvernului a menționat că România ar fi fost deja sancţionată, dacă nu ar fi fost luate măsurile fiscale.

”Dacă nu am fi luat aceste măsuri în luna iulie, am fi fost în situaţia de sancţonare a României, de suspendare a fondurilor europene pentru că nu ne-am corectat deficitul. Acest lucru a trebuit să îl facem şi mi-am asumat aeastă responsabilitate”, a adăugat Bolojan.

Anterior, preşedintele Nicuşor Dan a afrimat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul. Nicuşor Dan a mai precizat că niciodată oamenii politici nu vor fi complet aliniaţi cu promisiunile făcute.