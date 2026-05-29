Ilie Bolojan revine de urgență în țară, de la Chișinău, pentru ședința CSAT legată de drona de la Galați - SURSE

Premierul interimar Ilie Bolojan face declarații după ce o dronă a lovit un bloc din Galați. Aflat la Chișinău, acesta a declarat că incidentul este „extrem de grav”. Potrivit Realitatea Plus, șeful interimar al guvernului a solicitat să revină de urgență în România cu un avion Spartan, pentru a participa la ședința CSAT care a început la ora 11:00.

Principalele declarații:

„Condamn ferm această acțiune iresponsabilă a Rusiei și lucrăm în aceste ore și în aceste zile pe trei planuri. Primul dintre ele este cel diplomatic și am convenit în această dimineață cu Ministerul de Externe acțiunea care va fi propusă în ședința CSAT-ului, pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni vis-a-vis de diplomații ruși la București”.

„Am convenit cu Ministerul Apărării să facă toate demersurile pentru a solicita aliaților din NATO transferul de tehnologii militare, pe care astăzi nu le avem, care țin de capacități antiaeriene, de radare care să poată scana la altitudini joase, în așa fel încât să avem la dispoziție tehnică militară care să țină cont de ceea ce se întâmplă în războaiele de astăzi și de noile tehnici legate de drone”, a afirmat premierul interimar.