"Mai renunt la medicamnete, dar dou trei zile, dupa imi vine rau. Alimentele sunt de groaza, mancara, uleiul. Azi cumpar cu un pret si maine cu alt pret. Cateodata renunt si la piata. Cand ma duc la piata vreau sa cumpar ceva. Am vrut sa ma duc sa cumpar un pepene, era 8-10 lei si nu l-am luat", spune pensionara.

Este povestea Mariei Vasilescu. Locuiește într-un apartament cu două camere din Capitală si are o pensie de doar 1.300 de lei.

"Intretinerea e foarte mare, apa, lumina, gunoiul - toate acestea se aduna si am platit 2 milioane si ceva numai intretinerea. Am ramas in urma cu o intretinere pe luna trecuta. Nu am platit-o, trebuie sa platesc acum. Nu am de unde. m-am imprumutat la vecini , ii dau inapoi", mărturisește femeia.

Îngrijorător este că riscă să rămână fără curent electric.

"Lumina am platit-o, sunt in regula, sunt la zi, dar dupa aceea am primit o notificare ca s-a adunat probabil de la o factura 50 de bani, de la alta un leu si ei au gasit acolo 5 lei neplatiti si am primit o notificare ca daca nu platesc in 24 de ore 5 lei imi taie curentul", spune femeia

Doamna Maria îți drămuiește fiecare leu și a început să facă economii drastice.

"Spal odata pe saptamana: le pun pe toate. Frigiderul sta permanent in priza (...). Din 13 milioane nu pot sa fac fata", arata aceasta.

Mai mult, facturile la întreținere ar putea fi duble la iarnă din cauza majorării gigacaloriei. (INTRA CARTON 2)

"Gigacaloria este 400 de lei. Inmultit cu trei gigacalorii inseamna 1200 de lei. Daca domnul Nicusor Dan si Termoenergetica se tin de cuvant si ne dau caldura zilnic, asa va arata factura la intretinere", a declarat Eugen Berceanu, administrator de bloc.

Față de anul trecut, prețul gigacaloriei este dublu.