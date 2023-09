Horoscopul zilei ne sfătuiește să mergem mai departe decat de obicei întrucât Soarele in Fecioara face trigon cu norocosul Jupiterul din Taur, aruncand o stralucire pozitiva peste intreaga zi.

Horoscop zilnic BERBEC

Chiar daca timpul tau este totalmente dreptul tau si poti face fix ce vrei cu el, esti anuntat ca nu prea este cazul sa il risipesti. Doar pentru ca nu simti presiunea fortelor din exterior nu inseamna ca viteza cu care calatoresti prin viata te afecteaza doar pe tine. Alti oameni depind de tine si vor sa te vada ca te simti bine despre tine, macar si pentru motivul ca astfel esti mai fericit si o companie mai placuta. Lumea te sustine, sustine-o si tu pe ea.

Horoscopul zilei TAUR

Exista in aer o stare de nerabdare, posibil de la recentele energii puternice, si iata ca acum nu vine de la tine. Tu esti de regula cel ce impinge totul pe repede inainte, dar acum asta nu este o prioritate pentru tine, lucrurile deja functioneaza bine. Poate sa fie nevoie sa dai anumite explicatii ca sa calmezi mintile nelinistite ale colegilor sau familiei. Lasa-i sa stie ca ai totul sub control si stii exact ce ai de facut (chiar daca nu e mereu asa). Acum, cel mai important este sa mentii echilibrul in jurul tau. Nu ai nevoie de perturbare.

Horoscop azi GEMENI

Astazi este despre a face conexiuni. Daca esti acum intr-o relatie romantica, e bine sa pui deoparte timp ca sa fiti singuri impreuna si sa intrati mai mult in sincronicitate. Daca incerci sa incepi o relatie romantica, imprastie vorba printre prieteni si cunostinte ca esti interesat. Sunt bune sanse ca cineva cunoaste pe altcineva care poate fi perfect pentru tine, sau macar perfect pentru cateva iesiri placute si vedeti voi ce se mai dezvolta apoi. Profesional, ti-ai construit o buna relationare cu oamenii si daca apare o oportunitate azi, cel putin priveste-o si poate chiar urmeaz-o.

Horoscop zilnic RAC

Chiar acum trebuie sa te opresti din a merge pe o anumita cale pe care ai tot mers. Nu ca este o ruta incorecta, dar iti prinde bine sa te opresti si sa privesti bine imprejurimile inainte de a merge mai departe. Chiar realizezi unde esti, ce faci si de ce faci ceea ce faci ? Acestea sunt intrebari grele care pot veni cu raspunsuri dificile, dar este mult mai usor sa le raspunzi cand nu calatoresti in viata cu o viteza ametitoare.

Horoscopul zilei LEU

Daca te afli in mijlocul unor tratative importante sau incerci sa faci un plan cu un grup, poate pentru o calatorie, azi e o zi buna sa incerci sa finalizezi lucrurile. Poate ca trebuie sa iti asumi rolul de a fi cel care impinge totul spre rezolutii mai viteziste, deci pregateste-te sa fii mai asumat decat esti de regula. Timpul se scurge si trebuie sa te misti repede ca sa obtii cele mai bune conditii pentru ce te intereseaza. Tu esti persoana din mijlocul tuturor evenimentelor, ia aceasta pozitie iti da multa putere.

Horoscop azi FECIOARA

Daca esti intr-o stare de contemplare, foarte bine, mergi tot inainte, acum este un timp bun sa privesti si sa inventariezi ce s-a intamplat in viata ta. A te da la o parte din valtoarea actiunii este o miscare inteleapta, deci daca poti rearanja unele evenimente si treburi din agenda ta ca sa ai timp mai mult liber si pentru gandit strategic, ar fi un lucru bun. Focuseaza-ti gandurile pe asumarea deciziilor recente si a consecintelor lor. Daca azi nu reusesti sa obtii acel timp in liniste, propune-ti sa iti faci loc pentru el in curand.

Horoscop zilnic BALANTA

Fii pregatit sa fii puternic prin discretie astazi – nu doresti sa fii tu subiectul ultimelor stiri, chiar daca altii ar dori sa afle totul de la tine. Divulga doar atat cat vrei. a impartasi este ceva ce vine de la tine, nu o solicitare pe care trebuie sa o onorezi. Fii asadar puternic si tine de granitele tale personale. Este real ca a arata lumii cine esti este singura forma autentica sa te conectezi cu alti oameni, dar este la fel de real ca nu mai ramane nimic doar pentru tine sa pretuiesti si onorezi daca dai prea mult din casa.

Horoscopul zilei SCORPION

Cand ti se cere azi opinia, nu te lasa intimidat de persoana care ti-o cere. Impartaseste-ti sentimentele ; chiar daca mai cosmetizezi unele lucruri, nu dilua total perspectiva. Chiar acum ai o claritate buna, deci ceea ce vezi este adevarul fie ca este popular fie ca nu. Daca simti ca se pot naste unele probleme, fa tot ce poti sa le preintampini, dar nu te devaloriza ca nu poti rezolva chiar tot.

Horoscop azi SAGETATOR

S-ar putea sa te simti ca si cum mergi impotriva vantului azi. Daca este acest caz, ia in calcul sa schimbi directia si astfel sa mergi ajutat de vant. Lasa-te dus de val si foloseste-ti flexibilitatea ca sa ponderezi orice obstacol ar aparea in calatoria ta. Daca atingi un zid de caramida, foloseste-ti creativitatea ca sa gasesti o alta cale mai bine. Nu e mereu nevoie de confruntare ca sa rezolvi aspecte ce te tin in loc. Mentine atmosfera calma si simpla si doar gaseste un alt mod de a face ceea ce ai de facut.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Azi poti avea o idee noua grozava care incanta multi din prietenii tai destepti. Oamenilor le place directia in care duci lucrurile si vor sa fie alaturi de tine in aceasta calatorie. Daca ai contact cu domeniul online, te poti astepta la o crestere in traficul sau popularitatea sociala pentru ca ai magnet la multi oameni acum. Cel mai bine este ca ai un plan clar si timpul necesar sa il pui in aplicare.

Horoscopul zilei VARSATOR

Simte-te liber sa iti organizezi agenda zilei fara ezitare, oamenii cu care lucrezi sunt pregatiti pentru o voce proaspata iar tu poti fi persoana perfecta sa le-o dai. In termeni de munca si in termeni de joaca, rolul tau printre oameni creste in importanta pentru ca unii chiar isi dau seama ca tu esti singurul care poate face unele lucruri posibile. Oamenii chiar se simt bine in preajma ta, chiar daca tu poti fi suspicios sau sceptic cu privire la motivatiile lor.

Horoscop azi PESTI

Lucruri bune se intampla celor ce stiu sa astepti, asa ca, daca si tu ai asteptat de ceva timp ca anumite lucruri sa se rezolve, azi ar putea fi ziua. Daca programul iti este deja facut, rearanjeaza-l sau mai anuleaza unele treburi. Pot aparea planuri de rezerva si e bine sa iti poti folosi timpul din plin asa cum ai cea mai mare nevoie. Rabdarea este o abilitate greu de gestionat, dar tu ai fost un student excelent si azi poti primi o recompensa.

