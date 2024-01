Compasiunea, bunătatea și empatia sunt „specialitatea casei” pentru cuadratura dintre Venus în Săgetător și Neptun în Pești. Zodiile trebuie să aibă grijă să stabilească însă limite sănătoase fiindcă altfel se va profita de pe urma lor.

Berbec

Prinzi avânt cu cuadratura dintre Venus și Neptun, dar ai grijă să nu cumva să îi calci pe oameni pe bătături. Dintr-odată, ești convins/ă că lumea e a ta și nu mai pierzi timp ca să verifici care e și poziția celorlalți. Dar rănești oameni dragi sau compromiți prietenii scumpe sufletului tău fiindcă nu tolerezi nicio abatere de la plan.

Taur

De multe ori, atunci când oamenii cer o pauză, tendința ta e fix cea opusă: ții și mai strâns cu dinții de ei. Pentru că nu îți stă în fire să renunți la cei ce înseamnă ceva important pentru tine, ai această atitudine care mai tare îi îndepărtează. Fă tot posibilul să îți înfrânezi impulsul de a-i trage mai aproape și respectă-le nevoia de libertate.

Gemeni

Pui la încălzit resturi de emoții, sentimente reciclate care nu mai au nimic în comun cu pasiunea originalului. Cu alte cuvinte, ar trebui să înțelegi că acea dragoste care nu a funcționat în trecut nu are nicio șansă acum. Nu degeaba se spune că ciorba reîncălzită nu mai are același gust; nu faci decât să pierzi timp prețios dintr-o speranță deșartă.

Ce mesaj secret transmite Universul în 2024, pentru fiecare zodie în parte

Rac

More is more! Cu alte cuvinte, fie că e vorba de mâncare sau de dragoste, excesele sunt greu de evitat. Cel mai bine e să te plasezi departe de sfera lor de influență. Schimbă drumul spre muncă dacă ești la dietă și treci pe lângă o brutărie ademenitoare sau asigură-te că acel/acea tip/ă cu care flirtezi nu e deja într-o altă relație înainte să îți imaginezi cum pășiți spre altar.

Leu

Suferi mâine de ceea ce psihologii numesc sindromul „viziunii de tunel”, ceea ce înseamnă, în termeni mai simpli, că vezi numai ce vrei tu să vezi. Așadar, poți confunda cu realitatea o iluzie în toată regula, fie că e vorba despre o relație sau despre acea poziție la job pe care o consideri în mod eronat a ta deja. Cere sfatul cuiva cu picioarele pe pământ.

Fecioară

Nu te temi să treci pe sub furcile caudine pe oricine. Pe de o parte, o faci pentru că ești o fire perfecționistă, pe de alta pentru că dorești să le arăți de la bun început ce fel de persoană ești. Deși un asemenea comportament e acceptabil de obicei, mâine va fi toxic. Nu arăta cu degetul spre o persoană despre care consideri că a greșit decât după ce ai dovezi ireproșabile în acest sens.

Horoscop special. Începe Sezonul Vărsătorului. Ce zodii vor scăpa de bagajul emoțional și vor începe un nou capitol al vieții

Balanță

Există profunzime în tăcere, așa că nu cumva să treci cu vederea personalitățile interiorizate mâine. Acei oameni de la care cu greu scoți o vorbă nu sunt nici pe departe neinteresanți, pur și simplu nu își împărtășesc gândurile cu oricine. Te poți îndrăgosti sau te poți împrieteni cu un astfel de om, abordând subiecte precum un hobby sau un interes comun.

Scorpion

Tinzi să te simți decepționat/ă de iubire din ofense minore, și hrănești monstrul deziluziei cu tot felul de nimicuri, până ce îl transformi într-un gigant, scrie DivaHair. Nu e exagerăm, e ca și cum ai trăi într-o telenovelă în care fiecare comentariu banal se transformă într-una dintre replicile acelea de un dramatism exagerat. Nu o să ajungi nicăieri cu acest comportament, poate doar la despărțire.

Săgetător

Când ești pe punctul de a înfuleca acea prăjitură savuroasă sau de a mai cumpăra o pereche de pantofi cu toc, amintește-ți, te rugăm, că de fapt îți „mănânci” propriile sentimente. Folosești aceste strategii pentru a refula emoții de care îți e teamă. Însă ia aminte că, fie că dai scroll neobosit pe Instagram sau te uiți la toate serialele posibile, problemele tale nu vor dispărea.

Horoscopul săptămânii 22 - 28 ianuarie. O perioadă de luptă acerbă dintre temeri și curaj. Patru zodii vor reuși să înfrângă haosul

Capricorn

Ai greșit cuiva apropiat? Nu lăsa această insultă în aer, sperând că efectele sale dramatice se vor disipa de la sine și o să vă reapropiați curând ca prin magie, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Rareori lucrurile se petrec astfel. Cere-ți scuze cu demnitate, acceptând că ai dat-o în bară, și chiar dacă nu vei fi iertat/ă, vei avea conștiința curată.

Vărsător

Singura manieră prin care îți poți redresa situația financiară e să accepți și să transmiți tuturor că ai probleme și vrei să îți recalibrezi bugetul. Deși acest lucru poate însemna să nu mai iei cina în oraș cu prietenii, la acel restaurant scump, poți să întâmpini o surpriză. E posibil ca și amicii să fie strâmtorați sau să își dorească o masă tihnită, acasă.

Pești

Deși scoți țepii, precum un arici, de fiecare dată când auzi cuvintele „control creativ”, se prea poate ca acum să fie nevoie să faci câteva compromisuri. Cei care îți recomandă să schimbi ceva la o operă sau la un proiect îți dau sugestii asupra cărora ar trebui măcar să reflectezi, nu să le respingi din start. Poți să constați că viziunea ta era prea idealistă.

Cele mai naive zodii. Se lasă „vrăjite” chiar și de cele mai simple dulcegării și complimente