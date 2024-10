În plus, Luna intră în conflict cu influența enigmatică a lui Neptun, ceea ce ne poate face să ne simțim neputincioși în fața incertitudinilor. Cu toate acestea, trigonul dintre Lună și Soare emană energii pozitive și optimiste, îndemnându-ne să ne îmbrățișăm pasiunile fără teama de eșec. Este momentul perfect pentru a ne urma entuziasmul și a ne conecta la cea mai autentică voce interioară. În această zi, încrederea în sine va fi aliatul nostru cel mai de preț, ajutându-ne să navigăm prin tumultul emoțiilor cu mai mult curaj și claritate.

BERBEC

Daca oamenii esueaza sa te inteleaga, nu mai irosi timp si energie in a-ti explica fiecare miscare. Oricum nu te vor aproba daca deja cred asta. S-ar putea sa fii prea ocupat oricum pentru ca viitoarele sarcini iti pot solicita sa faci anumite schimbari in angajamentele tale anterioare.

TAUR

Astazi te poti izbi de oameni care nu inteleg si care pot fi nervosi pe modul in care gandesti, pe riscurile pe care esti dispus sa le iei. Nu lasa un grup de oameni sa iti dicteze cum sa iti administrezi resursele, fie ele materiale sau de timp si energie. Tu esti singurul care simti in inima ta care iti este cel mai bun mod de a actiona.

GEMENI

Nu iti lasa emotiile sa stea in calea de a face ceva bun cu ziua de azi. Daca nu reusesti sa te intelegi cu oamenii de care ai nevoie in viata ta, vei simti dezamagire. Gaseste asadar o cale sa functioneze orice situatie in care te afli, pentru binele tuturor implicati.

RAC

Ziua iti poate fi un roller coaster intre emotii si aspecte practice ale vietii. Miscarile planetelor te predispun sa fii destul de emotional dimineata si tinzi sa judeci si sa apreciezi diverse situatii in functie de emotiile active. Asta poate duce la concluzii eronate desigur, dar noroc ca lucrurile se mai calmeaza spre seara si vei avea o abordare mult mai rece si practica.

LEU

Cu filozoful Jupiter in retrograd, tu adori sa vezi tiparele in viata si sa cauti sa gasesti imaginea de ansamblu. Cu adevarat, zilele urmatoare iti poate aduce realizarea ca ceea ce parea un evenimenta aleator este de fapt parte dintr-un proces mare si de anvergura. Avand o influenta astrala de a privi anumite detalii critice, tu poti detine cheia de a intelege aspecte profunde majore ale vietii. Astfel vei ajunge la solutii pozitive din alta abordare.

FECIOARA

Astazi vei avea nevoie sa iti gandesti cu atentie fiecare miscare, draga Fecioara. Exista anumite aspecte de familie ce iti necesita atentie dedicata. Te ajuta sa discuti orice aspect cu un prieten de suflet. Nu te mai ingrijora asa de mult pentru tot. Daca iti opresti toata agitatia din minte si te lasi calauzit de valul vietii, vei vedea cum totul va iesi foarte bine.

BALANTA

Astazi te poti astepta la intalniri fermecatoare sentimentale si vei gasi moduri noi de a te deschide si de a-ti manifesta afectivitatea. Te simti dinamic Exista evenimente foarte bune pregatite pentru tine si vei putea vedea lucrurile mult mai clar, cat timp stai departe de stres si de anxietate.

SCORPION

Astazi te afli intr-o dispozitie emotional mai speciala si ai prefera sa petreci timp acasa sau singur, trecand prin toate trairile pe care le ai de cateva zile incoace, scrie SfatulParintilor. Nu zabovi prea mult asupra trecutului cu nostalgii care iti dau o greutate in inima cu privire la trecerea timpului ce nu se mai intoarce. Simte-ti emotiile insa ia si decizia sa le accepti si sa mergi mai departe spre viitor cu optimism si incredere.

SAGETATOR

Ramai calm astazi si dedica-ti timp pentru a monitoriza cu precizie ce se intampla inainte de a reactiona. Prea mult din orice te va conduce spre bucluc, mentine deci moderatia si echilibrul. Evita sa cheltuiesti fara noima si evita comportamentul de rasfat care are la baza emotii nerezolvate si neacceptate pe care le astupi cu cumparaturile. Munceste in tihna la propria dezvoltare de sine in loc sa incepi discutii neproductive.

CAPRICORN

Ziua de astazi este favorabila celor singuri din semnul vostru zodiacal pentru ca pot intalni persoane promitatoare. Te vei bucura de sustinere astrala pe planul psihic. Asta va duce la cresterea vitezei de vindecare a unei afectiuni existente ce are origine psihosomatica. La munca, meritele iti vor fi recunoscute si vei putea obtine o promovare binemeritata. Ziua favorizeaza contacte cu tari straine si oameni din alte tari.

VARSATOR

La munca, astazi te poti astepta de o forma de noroc manifestat in mod neasteptat. Stai cu ochii atenti si cu urechile ciulite ca sa il recunosti. Daca ai avut parte recent de anumite conflicte, armonia va reveni in casa ta si te poti bucura si de sustinerea familiei si rudelor. Ocupa-te de problemele pe care le-ai lasat deoparte, in special daca au legatura cu banii ce iti ofera stabilitatea mult dorita.

PESTI

Fie ca esti pregatit sau nu, mareea vine. Perspectiva si realitatea sunt pe cale sa se uneasca. Din acest motiv, te-ai putea simti ca si cum esti inghetat intr-un loc sau situatie, incapabil sa te misti cu incredere intr-o directie. Nu ceda inca, esti mai aproape de rezultat decat crezi. Tine minte ca felul in care joci jocul vietii este mai important decat daca il castigi. Timpul de indoiala si precautie se apropie de final. Ceea ce acum pare o povara, va fi ridicata in curand. Ramai calm si mergi mai departe urmatorul pas. Care este acela ? In curand iti va fi clar.

