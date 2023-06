Horoscop zilnic BERBEC

Astazi ai putea avea o dificultate in a comunica si discuta subiecte importante in timp ce lumea are asa de multe alte teme mai importante decat ale tale. Te gandesti in acelasi timp si la problemele colective dar si la cele individuale si risti sa pierzi focusul de la ce conteaza cu adevarat, scrie Sfatul Parintilor. De aceea, nu iti neglija vocea interioara si instinctul sau senzatiile simtite in capul pieptului. Daca ceva iti apare ca un semnal de alarma, ia-l in calcul serios inainte de a-l ignora.

Horoscopul zilei TAUR

Daca ai atins un capat de drum si nu esti sigur ce te asteapta in continuare, mergi mai departe demn, cu capul sus chiar daca te temi. Frica in asemenea circumstante are rolul de a te proteja de situatii pe care nu esti inca pregatit sa le infrunti si e important sa stii asta in loc sa te arunci in orice nou inainte de a fi sigur ca poti gestiona. Inima ta trebuie salvata si protejata ca sa te poti simti cat mai mult bucuros si liber de a fi cine esti tu. Cauta-ti echilibrul.

Horoscop azi GEMENI

Ca sa capeti putere si control asupra unei situatii, trebuie sa te vezi in pozitia de lider si asta nu e usor acum din pricina multor emotii interioare ce te tulbura si care iti pot impinge focusul in alta directie. Daca ai preocupari profesionale, amana-le si ocupa-te mai intai de inima ta pentru ca si ea are nevoie de atentia ta. Oricat de mult iubesti anumiti oameni din viata ta, ai nevoie de timp doar pentru tine si e important sa iti dai seama de asta inainte de a te simti frustrat.

Horoscop zilnic RAC

Chiar daca nu intelegi miscarile anumitor oameni, nu fii prea sceptic pentru ca e posibil ca in lumea lor si conform gandirii lor sa fie chiar firesti. Totusi, daca ceva in stomacul tau iti transmite disconfort fata de eforturile facute de altii, asculta-ti intuitia. Daca exista un uragan in interiorul tau, nu il controla ci da-ti seama pentru ce este si ce informatie poarta pentru binele tau.

Horoscopul zilei LEU

Exista ceva confuz despre unele din relatiile tale. Poti sa vezi un anumit tipar dincolo de suprafata dar poti avea o dificultate sa intelegi cat de implicat esti in el. dar lumea exterioara este doar o oglinda a celei interioare, tine minte asta la fiecare pas si om intalnit. Ce esuezi sa vezi in anumiti oamenipoate fi exact ce ar trebui sa vezi la tine ca sa capeti respect si iubire pentru tine si pentru ei. Vezi mai bine valoarea pe care fiecare legatura apropiata o are si a avut-o mereu pentru tine.

Horoscop azi FECIOARA

Daca nu stii la ce sa te astepti, poti fi vulnerabil la starea mentala a altor oameni si la asteptarile pe care altii pe pot avea de la tine si care pot depasi ce poti tu oferi. Ai nevoie de credinta in tine insuti si in sistemul tau intern ca ghidare ce sa accepti si ce nu. Cand stii exact cine esti, deciziile iti vor fi usoare dar doar daca te indepartezi de circumstante care iti iau din putere, te fac sa fii pasiv si in afara focusului tau natural.

Horoscop zilnic BALANTA

Iti poti dori sa te relaxezi si sa faci o schimbare mare, dar nu iti dai inca seama de importanta si de efectul acestor schimbari ce s-au facut deja in lumea din preajma ta si daca inca mai e loc de noi schimbari. Daca nu stii la ce sa te astepti, este mai intelept sa planifici in avans si sa gandesti optiuni care aduc pace si usurinta in inima ta. Nu ai acum nevoie de noi miscari riscante pana cand nu esti sigur pe tot ce inseamna securitatea ta.

Horoscopul zilei SCORPION

Astazi Luna in Scorpion iti aduce promisiunea de noi emotii pentru care nu esti chiar pregatit. Nu incerca sa intelegi si rationalizezi tot ce se intampla in jurul tau, ci gaseste doar momentele punctuale zilnice de bucurie si satisfactie. Unele din alegerile tale pot fi umbrite de alte alegeri, dar macar tu stii ca ai facut intotdeauna tot ce ai putut mai bine si ai avut mereu cele mai intemeiate motive in cap la fiecare pas. Fii mandru de intuitia ta, de tot ce ai decis si ca tot ce ai facut a fost cel mai bine pentru tine.

Horoscop azi SAGETATOR

Aceasta este o perioada plina de pasiune dar care poate aduce si schimbari in relatii pe care nu le prea intelegi. Fii sincer cu tine si cu partenerul si nu apela la presiuni. Daca ai incredere in viata, vei avea incredere si in iubire si romantism. Daca exagerezi sa te tot gandesti ce simt altii, te indepartezi de la ce simti, de fapt, tu. Da-le altora dreptul sa iti poarte propria viata si propriile poveri liberi si tu focuseaza-te pe adevarul tau.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Este o zi buna sa te gandesti mai mult ce datorii ai tu fata de oamenii care te-au ajutat, datorii morale nu neaparat financiare, ce au facut altii pentru tine si cine sunt cei care au crezut in tine de-a lungul vietii tale. Sunt vremuri in care eforturile reale vor fi recompensate dar unele schimbari pe care le cauti nu vor veni cu usurinta. Ai rabdare cu tine, da-ti timp pentru odihna, relaxare, meditatie si somn ca sa capeti putere si sa iti reconstruiesti focusul in caz ca s-a slabit.

Horoscopul zilei VARSATOR

Tu esti rabdator si muncitor dar pe alocuri opui si rezistenta unor provocari ale momentului pe care le simti ca o presiune ce apasa pe umerii tai. Poate ca nu te misti atat de departe precum ai dori, dar ca sa capeti claritate ti-ar prinde bine putin mai multa distanta de oamenii foarte dragi inimii tale care te pot influenta si baga in realitatea lor. E posibil sa te simti incatusat, controlat, ca si cum nu ai loc pentru propria ta vointa si propriile tale decizii. De aceea, este timpul sa revii cu atentia mai mult asupra ta, corpului tau, sa dormi mai mult si sa ai o rutina sanatoasa de viata.