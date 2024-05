Această perioadă de luna iunie este ideală pentru a explora sentimentele și intențiile celor din jurul tău. Cu Venus în Rac, grijulii și atenția vor fi accentuate, iar Mercur în Rac vă va ajuta să vă exprimați emoțiile și ideile în mod poetic și creativ. Foloseste această energie pentru a aduce gratie și blandete în lumea ta, fiind mai generos și mai empatic față de cei din jurul tău.

BERBEC

In aceasta luna sunt sanse mari sa iti imbunatatesti comunicarea cu persoanele din jur. Participa la mai multe evenimente sociale si vei vedea mai buna actiune in viata amoroasa. Flirteaza mai mult cu partenerul de cuplu, iar daca esti singur, nu te sfii sa faci ochi dulci persoanelor care te intereseaza. Profita la maximum de aceasta perioada astrala propice amorului. Daca esti implicat intr-o relatie, ai grija la ego. Poti crea momente tensionate din cauza lui. Daca esti singur, atentie cui ii dai voie sa intre in viata ta. Nu o lua pe cai periculoase.

TAUR

Pot aparea momente neasteptate in care sa te simti extrem de vulnerabil. Incearca sa vorbesti cu partenerul de cuplu despre situatiile in care esti nesigur de dragostea lui. Nu iti ruina relatia acuzandul-l de lucruri care nu sunt adevarate. Insa poti sa ii spui sincer ce simti. Daca esti singur, gaseste o cale de a comunica mai eficient. Apropie-te de persoana care iti place. Ai toate mijloacele pentru a o cuceri.

GEMENI

Dragostea pluteste in aer, iar sarmul tau cucereste pe toata lumea care se apropie de tine. Trebuie sa iti marturisesti sentimentele fata de partenerul de cuplu. Nu-l lasa pe el sa ghiceasca. Daca pana acum lucrurile n-au chiar ca pe roze intre voi, nu te baza pe faptul ca sexul va rezolva totul. Dimpotriva, poti inrautati situatia. In schimb, fii mai maleabil si arata ce simti. Daca esti singur, ai sansa sa intalnesti oameni interesanti. Unii dintre ei chiar merita sa intre in viata ta, alege cu atentie. Nu te lasa purtat de val! Fii constient de optiunile pe care le ai.

RAC

Viata amoroasa poate trece printr-o perioada dura. Daca s-a instalat o anumita distanta intre tine si partener tebuie sa te hotarasti in primul rand ce vrei sa faci. Nu ii lasa pe ceilalti sa iti influenteze decizia. Daca vrei sa continui relatia, evita tensiunile si conflictele. Spune ce simti cu sinceritate. Daca nu vrei sa continui relatia, atunci nu are sens sa te chinui. Daca esti singur, asteapta sa captezi mesaje daca si persoana pe care o place simte la fel. S-ar putea sa nu fie atrasa de tine si atunci o poti speria daca o abordezi.

LEU

Aceasta luna este plina de promisiuni amoroase. Te vei simti mai increzator in fortele proprii si poti fermeca foarte usor pe cei din jur. Daca te afli intr-o relatie, partenerul se va apropia si mai mult de tine si sunt sanse mari sa oficializati totul. Daca sunteti casatoriti, poate luati in calcul conceperea unui copil. Daca esti singur, tot ce trebuie sa faci este sa lasi egoul deoparte. Numai asa poti avea o conversatie cinstita cu oameni care se pot transforma in parteneri de viata.

FECIOARA

Ai o dispozitie romantica si senzuala in aceasta luna. Iti arati mai des afectiunea, iar partenerul va redeveni centrul prioritatilor tale. Arata-ti intentiile, spune ce simti. Nu lasa, insa, gelozia si posesivitatea sa iti sufoce partenerul. Daca esti singur, nu da atat de multa importanta vorbelor celorlalti. Fii tu insuti si clarifica intai ceea ce vrei cu adevarat de la un partener. Apoi vei sti si ce sa cauti la oamenii cu care te vei intalni.

BALANTA

Daca ti-ai neglijat partenerul in ultima vreme, acum este momentul prielnic sa iei masuri. Poate ca ai fost prea posesiv si prea obsedat de fidelitatea partenerului. Aceasta atitudine va dauna si mai mult relatiei daca vei continua asa. Daca esti singur, sunt sanse mari sa intalnesti pe cienva nou, o persoana delicata cu care sa incepi o relatie noua. Totul e sa iesi din casa, sa intalnesti oameni noi si sa tii ochii bine deschisi. Altfel poti rata o oportunitate uriasa!

SCORPION

In aceasta luna senzualitatea si libidoul sunt la cote inalte. Urmeaza o perioada intensa in care te vei bucura de momente intime fierbinti alaturi de partenerul de cuplu. Daca esti singur, nu sta in casa. Chiar crezi ca iti va bate marea dragoste la usa?! Cel mai probabil NU! Cu cat iesi mai des, cu atat iti cresc sansele sa intalnesti pe cineva care sa-ti fie partenerul ideal.

SAGETATOR

Viata amoroasa nu este exact cum ti-ai dori. Daca esti singur, pot aparea cateva oportunitati de flirt, insa ai nevoie de mai multa incredere de sine. Poate aparea in viata ta cineva din trecut, insa nu trebuie sa te astepti sa-ti ofere tot ce nu ti-a dat pana acum. Fii precaut, daca vrei sa reincalzesti supa. Daca esti implicat intr-o relatie, incearca sa fii mai flexibil. Doar asa pot domni pacea si armonia in casa ta.

CAPRICORN

Venus iti stimuleaza libidoul. Esti dornic de aventura, de intalniri amoroase. Nu iti este deloc jena sa ceri ceea ce vrei si esti foarte nerabdator sa si primesti. Fanteziile iti sunt indeplinite. Luna plina te pune la incercare. Trebuie sa echilibrezi balanta independenta-parteneriat. Le poti avea pe amandoua? Daca raspunsul este nu, inseamna ca esti in relatia nepotrivita pentru tine.

VARSATOR

Incearca sa scapi de stresul care iti impovareaza viata de zi cu zi si te indeparteaza de cei dragi. Lasa totul deoparte si incearca sa imbunatatesti relatia cu partenerul si cu familia. Planetele te vor ajuta sa gandesti mai matur si sa gasesti o modalitate de a-ti remedia aceste probleme, spun astrologii. Daca esti singur, incearca sa socializezi mai mult in mediul online. Iti vei extinde cercul de cunoscuti pe care, apoi ii poti cunoaste si in realitate.

PESTI

Pot aparea niste fluctuatii in viata amoroasa si o stare de instabilitate, dar ai tot timpul din lume ca sa remediezi acesta problema. Partenerul iti poate face niste destainuiri care te vor soca, dar nu opri liniile de comunicare. Vei vedea o imbunatatire a atmosferei dintre voi. Fii mai calm si conciliant, iar rezultatele se vor vedea. Daca esti singur, nu te stresa. Sfarsitul lunii iti poate aduce eliberarea de care simti atat de multa nevoie! Ai rabdare si pastreaza-ti optimismul!

