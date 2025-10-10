După conflictele deschise de către rude, astăzi urmează un fel de acord general. Motivul îl cunoşti mai bine decât oricine (nu se pot dispensa deocamdată de „talentele” tale). Seara, speri că vei avea curând şi bani mai mulţi şi mai multă siguranţă.

Cei din anturaj încearcă să-şi impună punctele de vedere, total diferite de ale tale. Nu dispui de posibilităţi de convingere sau de elemente sentimentale noi. Seara, scapi şi de acele activităţi casnice care nu ţi-au adus până acum decât bătăi de cap.

Gemeni

Te simţi responsabil pentru soarta cuiva drag. După-amiază, eşti gata să preiei sarcinile casnice ale acestuia, numai că nu prea ai timp liber suficient şi poţi claca oricând. Schimbările se dovedesc totuşi din ce în ce mai necesare şi mai interesante.

Rac

Banii pe care îi primeşti azi de la rude îţi permit să achiţi doar o parte din datorii. Dacă nu mai faci în continuare excese, poţi să te redresezi măcar din punct de vedere financiar. Nu te mai uiţi înapoi şi apreciezi noile „şanse” sentimentale!

Leu

Iniţiativele tale sunt primite cu bunăvoinţă de rudele prin alianţă, dar nu şi de membrii familiei. Va trebui să cheltuieşti foarte multă energie pentru a convinge pe toată lumea. Încercările nu sunt comode, dar vor aduce bani mai mulţi pentru familie.

Săgetător

Nu accepţi ofertele ilegale, în primul rând pentru că te consideri un om de onoare. Surprinzător, cei care ieri te-au răsfăţat, astăzi te calomniază. Seara, ţi se oferă totuşi prilejul să te împaci cu o persoană pe care o respecţi ca pe un părinte.

Capricorn

Pentru că ai reuşit să îi ajuţi şi pe „adversari” şi să îi scapi din situaţii dificile numai prin propriile forţe, eşti astăzi răsplătit şi lăudat. Ai fi dorit mai multă curtoazie. Seara, simţi, după mult timp, ce înseamnă mulţumirea sufletească.

Vărsător

O parte dintre foştii „parteneri” de ieri îţi devin rivali şi sunt periculoşi deoarece îţi cunosc toate modurile de acţiune. Oricum, scapi, spre mirarea ta, de o povară financiară cu ajutorul rudelor apropiate, care până acum ţi-au pus beţe în roate.

Pești

Îţi pui în practică intrigile şi reuşeşti să îţi compromiţi adversarii (mai bine zis, adversarele), numai că nu te bucuri câtuşi de puţin. Victoria are un gust foarte amar. Seara, devii excesiv de irascibil, fără a avea vreun motiv prea bine definit.