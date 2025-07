Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, Marian Neacșu de la PSD ar urma să preia atribuțiile vicepremierului demisionar Dragoș Anastasiu și, automat, să fie vioara întâi in programul reformei companiilor de stat. Tot din guvernul penal al lui Bolojan face parte și Radu Oprea, secretar general al Guvernului, care a avut dosar pentru evaziune fiscală, dar a scăpat doar cu amendă, după ce a plătit integral prejudiciul din dosar. În tot acest timp, premierul nu are nicio reacție.