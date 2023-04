Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Berbecule, un mix de urcusuri si coborasuri iti vor colora weekendul. Cand emotiile te depasesc, te poti indrepta pentru sustinere oricand spre partener. Asteapta-te ca Luna in Fecioara sa iti dea o energie calma. Vei gasi pace interioara sub influenta ei si din asta vor beneficia toate relatiile tale. Daca simti nevoia puternica sa iti hranesti mintea si spiritul, petrece mai mult timp in casa. Inconjoara-te cu oameni pozitivi.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca esti Taur inca singur, intuitia iti va fi mai puternica in acest weekend, gratie influentelor astrale. Ai de ascultat cu atentie vocea interioara si vei gasi oportunitati in departamentul iubirii. Actuala atmosfera astrala iti va favoriza momente speciale, deci alege sa fii cu oamenii care conteaza cel mai mult pentru tine. o conversatie inteligenta plina de sens iti va hrani sufletul, Taurule.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Fii deschis la surprize in acest weekend. Mergi in exterior si accepta invitatiile sociale. Ai incredere ca energia ce te inconjoara te conduce mai aproape spre dorintele cele mai fierbinti. Reanalizeaza-ti scopurile personale de viitor sub supravegherea Lunii in Fecioara care iti creste vibratiile pozitive, deci da-ti voie sa fii mai aventuros.

