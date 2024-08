Sobolan

Ambitia si puterea interioara sunt la cote maxime in aceasta saptamana. Vorbesti clar, iti spui cu sinceritate gandurile, sari in ajutorul celorlalti. Nu este exclus sa-ti gasesti jumatatea in aceasta saptamana. Atentie, insa, la faptul ca s-ar putea sa te supraestimezi. Optimismul iti poate fi de ajutor, insa ai nevoie si de o abordare realista. Nu privi totul prin ochelarii roz. O perioada de solitudine iti poate aduce idei geniale.

Bivol

Urmeaza o perioada intensa, cu multe provocari, insa ai energia sa le faci fata. Actiunile intreprinse in aceasta saptamana iti pot schimba viata. Trebuie doar sa fii atent si sa ai rabdare. Daca esti nefericit intr-o situatie, descopera care este cea mai buna solutie pentru un compromis si lucrurile se vor rezolva. Nu te baza pe loialitatea deplina a celor din jurul tau si fii precaut cu anumite persoane.

Tigru

Ai toate motivele sa fii increzator. O perioada excelenta pentru un nou inceput, trebuie doar sa ai taria sa iti aperi punctul de vedere. Pot aparea cateva complicatii la capitolul dragoste, mai ales daca esti o fire posesiva si geloasa. Spune sincer ce simti, fara secrete. Fa doar lucrurile in care crezi cu tarie.

Iepure

Iesi mai mult in natura si te vei simti mai bine. O perioada excelenta sa iti vizitezi cartierul, sa iti cunosti vecinii. Bucura-te de intalnirile cu prietenii. Multi se vor bucura de prezenta ta si de felul tau de a fi stabil si echilbrat. Nu renunta la planurile si visele tale. A venit timpul sa lucrezi la indeplinirea lor. Ai incredere in puterea magiei. Minunile exista!

Dragon

Te preocupa ceva care are legatura cu siguranta ta financiara sau stabilitatea emotionala. Poti fi euroul saptamanii sau nebunul saptamanii, depinde doar de tine cum gestionezi situatia. Generozitatea de care dai dovada pana la sfarsitul saptamanii va ajuta cativa prieteni (sau oameni pe care nu ii cunosti) sa depaseasca un moment dificil. Se anunta o perioad propice pentru calatorii cu familia.

Sarpe

Preferi rutina in familie, dar nu trebuie sa te superi daca lucrurile nu iti ies cum doresti. Pot interveni evenimente pe care nu le anticipezi si care te vor da putin peste cap. Insa ia aceste situatii ca pe niste provocari care te vor ajuta sa progresezi. Fii sincer cu tine insuti si incearca sa nu te mai impotrivesti valului. Este recomandat sa acorzi atentie sporita finantelor.

Cal

Saptamana aceasta te dedici unor proiecte noi, iti canalizezi intreaga energie spre ducerea lor la final. Pot aparea izbucniri nervoase, discutii dramatice, nervi, frustrari. Totul pentru ca esti prea concentrat pe anumite zone si prea ignorant pentru altele. Colegii te pot acuza de incapatanare.

Capra / Oaie

O saptamana excelenta pentru a-ti face planuri si bilanturi economice. Incerci sa te linistesti din acest punct de vedere, sa simplifici lucrurile astfel incat sa te bucuri de lucruri simple, care nu implica niste cheltuieli costisitoare. La locul de munca pot aparea cateva barfe despre tine care te infurie. Nu poti schimba vorbele lor, insa poti schimba atitudinea ta.

Maimuta

Te asteapta o saptamana aglomerata, in care iti vei pune in practica talentele. Preiei initiativa si poti ajunge pe culmi inalte. Singura piedica esti tu insuti, pentru ca lasi imaginatia sa iti zboare si nu te poti concentra suficient. Poti face o buna impresie unor persoane influente si cu pozitii autoritare, iar acest lucru sa te ajute sa propulsezi in cariera.

Cocos

Increderea de sine si magnetismul sunt la cote inalte in aceasta saptamana. Oamenii iubesc sa te aiba in preajma. Daca esti singur, nu este exclus sa starnesti interesul romantic al unei persoane de sex opus. O perioada excelenta pentru a incerca lucruri noi, sa accepti invitatii de a iesi in oras sau de a te implica in actiuni de binefacere. Fii atent la sfaturile pe care le primesti de la oamenii in varsta.

Caine

O saptamana in care ar trebui sa fii precaut in ceea ce priveste promisiunile. Nu promite ceea ce nu esti sigur ca poti respecta. Nu te angaja in actiuni pentru care nu esti pregatit, te sfatuiesc astrologii. Asculta-ti vocea interioara si refuza ce nu este in conformitate cu valorile tale. Este recomandat, de asemenea, sa fii precaut cu banii, mai ales daca este vorba despre schimbari in casa sau schimbari de look.

Mistret

O saptamana in care muncesti din greu si poti avea momente de descurajare daca rezultatele nu sunt cele scontate. Pot aparea izbucniri nervoase si discutii in contradictoriu care te vor seca de energie. Totul este sa nu cedezi, oricat de frustrant ar fi un rezultat. Ridica-te si ia-o de la capat. Invingatorii sunt cei care nu se dau batuti.

