În timp ce fiecare zodie chinezescă are particularitățile și trăsăturile sale specifice, există momente în care anumite zodii se află în avantaj și primesc o doză suplimentară de noroc. În săptămâna 11-17 decembrie 2023, patru zodii se numără printre cei privilegiați care vor experimenta prosperitatea și succesul în diverse aspecte ale vieții lor.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Sentimente intense trebuie sa fie exprimate Luni. Marti este o zi pozitiva sa faci schimbari necesare in casa. Risti sa ai un accident saptamana asta daca te lasi infuriat si actionezi repezit si impulsiv. Practica respiratia lenta, adanca ca sa controlezi stresul. Vineri iti aduce oportunitatea unei evaluari practice in situatia ta. Fa tot ce poti mai bun ca sa iti intelegi provocarile la un nivel mai spiritual. Lucrurile nu sunt intotdeauna ceea ce par a fi.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Luni iti poate aduce recompense daca ai fost consecvent cu munca ta si ai fost atent la mici detalii. Poti cadea in obiceiuri distructive vechi pe Marti. Cu cat esti mai constient de adevaratele tale nevoi, cu atat sansele tale sa nu reactivezi obiceiuri proaste sunt. Interesul copiilor tai devine un subiect important spre mijlocul saptamanii. Fa tot ce poti ca sa mentii lucrurile relaxate si jucause. Intalneste-te cu prieteni si familie pe Vineri. In weekend se intrevad conflicte din cauza egoului. Rasfata-te pe Duminica.

Ele sunt zodiile predispuse la atacuri de panică și anxietate. Exagerează și se sperie din orice

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Seteaza-ti obiective modeste si foarte specifice pe Luni. Aspecte de afaceri, financiare si legale trebuie reconsiderate si reanalizate. Energia este pozitiva pentru cercetare si consultare de experti in orice domeniu. Mijlocul saptamanii iti aduce energia si oportunitatea sa promovezi sau sa vinzi orice in care crezi foarte mult. Weekendul iti aduce sansa sa realizezi un mare deal sau sa creezi prea multa drama. Fii, deci, atent cum iti directionezi energia. Prietenii si familia apreciaza sa iei legatura cu ei Duminica.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Forte adanci, inconstiente par sa iti afecteze deciziile Luni. Vorbeste ce te preocupa cu cineva in care ai incredere daca continui sa te simti confuz. Aceasta este o saptamana in care sa iti faci un buget si ceva ordine in aspectele financiare. O abordare conservatoare este cea mai buna. Vineri este o zi puternica sa aplici pentru un job sau sa ai orice nou start. Uita-te la adevarul adanc din spatele oricaror evenimente din weekend. Petrecerile, cinele si vizitele cu prietenii te pot elibera de stres.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Oamenii apreciaza concentrarea si atentia la detalii pe care o ai saptamana asta, in special la job sau ca voluntar. Cineva ce are o problema poate insista sa il ajuti spre mijlocul saptamanii, dar asta nu este in cel mai bun interes al tau. Iesi printre oameni, fii social. Serveste o masa buna cu prietenii, poate fi foarte placut si nici nu trebuie sa fie scump. Vineri este o zi pozitiva in orice tranzactie financiara. Argumente intense sunt posibile Sambata, dar ele curata aerul de energia grea a lucrurilor nerostite. Vesti de departe iti pot aduce surprize Duminica.

Horoscopul weekendului 9-10 decembrie - Trei zodii vor avea parte de o bucurie imensă

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Saptamana aceasta, confruntari foarte incarcate emotional pot releva multe despre o relatie importanta pentru tine. Incearca sa separi emotiile intense de nevoia de a rezolva problemele. Fa tot ce poti mai bun si asculta cu adevarat ce iti spun ceilalti. Lasa ceva timp sa treaca inainte sa iei o decizie. Subiecte oculte pot revela adevaruri adanci saptamana asta. Vineri este ideala pentru a incepe un plan sau proiect nou. Distreaza-te in weekend. Oamenii iti apreciaza atitudinea entuziasta.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Reactiile pasionale pot face ziua de Luni mai stresanta decat de regula. Lucrurile par mult mai favorabile daca vei accepta un anumit nivel de asteptari neimplinite. Nu toate situatiile pot fi controlate. Nu toata lumea este la fel de puternica si competenta ca tine. Fa tot ce poti mai bine sa vezi partea pozitiva din orice situatie. Fii prudent si investigheaza atent orice propunere vine spre tine. Deciziile in grup sunt cele mai bune. Evita astfel deceptia pe care altfel ai fi putut sa o simti spre weekend.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

Evita sa permiti schimbari bruste si revelatii sa iti strice buna dispozitie pentru Luni. Daca esti sigur ca ai dreptate, va fi aproape imposibil sa te razgandesti. Asta poate fi o problema daca esti implicat romantic intr-o relatie, poate declansa o despartire. Un prieten de incredere iti poate da un sfat intelept. Vineri este posivil sa iei conducerea intr-o pozitie de management. Felul tau de a fi cool si rafinat va fi foarte mult apreciat in acest weekend. Relaxeaza-te acasa Duminica.

Horoscopul săptămânii 11 - 17 decembrie. Astrele pun la cale capitole noi în viața fiecăruia. Cinci zodii vor simți că renasc

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Evita sa permiti schimbari bruste si revelatii sa iti strice buna dispozitie pentru Luni. Daca esti sigur ca ai dreptate, va fi aproape imposibil sa te razgandesti. Asta poate fi o problema daca esti implicat romantic intr-o relatie, poate declansa o despartire. Un prieten de incredere iti poate da un sfat intelept. Vineri este posivil sa iei conducerea intr-o pozitie de management. Felul tau de a fi cool si rafinat va fi foarte mult apreciat in acest weekend. Relaxeaza-te acasa Duminica.

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

Energia de Luni face sa fie mai usor sa te concentrezi pe sarcini ce necesita disciplina si atentie la detalii. Relatiile cu femeile pot fi intense in aceasta saptamana. Urmareste ce spui in valtoarea momentului. Prieteniile care s-au mai distantat sau cele unde ai pierdut legatura pot fi reinnoite cu bine spre mijlocul saptamanii. Vineri este favorabila sa faci imbunatatiri in situatia ta financiara. Focuseaza-te pe identificarea si operarea de schimbari marunte care iti vor imbunatati sanatatea si frumusetea in weekend.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Farmecul tau natural si incapatanarea lucreaza in avantajul tau. Fa-ti timp sa sortezi documente, hartii, reviste de care nu mai ai nevoie de acasa sau de la birou. Ceea ce inveti saptamana aceasta te va afecta adanc si iti va schimba viata in vine, scrie SfatulParintilor. Vineri este un moment ideal sa faci pasi concreti ca sa iti exprimi viziunea creativa. Te poti simti mai ingrijorat decat de obicei in weekend. Fa tot ce poti ca sa te relaxezi si sa te bucuri de placeri simple.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

Aceasta va fi o saptamana linistita care iti va da sansa sa recuperezi unele sarcini vitale sau mai putin vitale ce necesita implicarea ta. Spre mijlocul saptamanii, te vei simti pregatit sa abordezi unele subiecte serioase care s-au pregatit in fundal si s-au copt tocmai bine spre a iesi la lumina. Tine minte, exista energii celeste pozitive ce te sustin. De-a lungul intregii saptamani, tine de a petrece timp cu cei mai apropiati de inima ta.

Horoscopul dragostei, săptămâna 11 - 17 decembrie. Astrele au scris cu litere de lege numele zodiilor care încep noi povești de iubire