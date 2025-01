Aflat sub semnul Sarpelui de Lemn, anul 2025 este un an al reflectiilor, planurilor, cautarii raspunsurilor la intrebarile de anul trecut. Este un an bun pentru afaceri rafinate, politice si lovituri de stat. Oamenii vor fi mai mult mai prudenti si prevazatori inainte de a trece la actiune. Se pot aborda orice probleme, se pot negocia solutii, se pot face compromisuri, insa nu fara o doza de neincredere reciproca, mai intai. Sarpelui ii place sa resolve toate diferendele sale intr-un fel sau altul. Daca sufera un esec si lucrurile nu se aranjeaza in mod pasnic, atunci declara razboi. Privind inapoi in istorie, vom descoperi ca anul Sarpelui nu a fost niciodata linistit.

Poate si pentru ca este cel mai puternic semn negativ al ciclului care urmeaza celui mai puternic semn pozitiv al ciclului, Dragonul.

Multe dezastre care-si au originea in anul Dragonului tind sa culmineze in anul Sarpelui. Aceste doua semne sunt foarte strans legate si calamitatile din anul Sarpelui sunt o consecinta a exceselor comise in timpul domniei Dragonului. Este un an admirabil pentru dragoste, flirturi si scandaluri de orice fel. Un an bun pentru arte: moda va deveni mai eleganta si mai fluida, muzica si teatrul ne vor binecuvanta, iar oamenii vor duce o viata mai sofisticata. Contributii notabile vor aduce stiinta si tehnologia. Venerabila intelepciune a Sarpelui va fi evident in multe fatete ale vietii noastre, mai ales acolo unde este nevoie de decizie. Desi totul poate parea proaspat, linistit la suprafata, anul Sarpelui este mereu imprevizibil.

Anul Sarpelui pentru Sobolan

Un an amestecat. Trebuie sa fii foarte atent la investitii si decizii. Vei fi aruncat intr-o tristete fara margini din cauza unei boli grave sau pentru pierderea unei sume mari de bani. Norocul isi va intoarce fata spre tine abia catre sfarsitul anului, cand vei fi capabil sa recuperezi ceva din pierderi.

Anul Sarpelui pentru Bivol

Se prevesteste un an bun pentru Bivol, in care va face usor rost de bani si toate lucrurile ii vor fi accesibile. Reversul medaliei este ca vor fi neintelegeri cu un asociat sau increderea iti va fi inselata de catre un prieten apropiat. Toate problemele se vor rezolva daca esti deschis si accepti dialogul sincer.

Anul Sarpelui pentru Tigru

Un an bun pentru Tigru. Nu se prevad pierderi mari sau castiguri semnificative si viata ta poate fi linistita daca esti suficient de atent si nu te amesteci in afacerile altora. Progresul tau va fi constant, iar problemele cu sanatatea minore. Cele mai multe dezamagiri vor veni din partea sexului opus.

Anul Sarpelui pentru Iepure

Nu vei progresa foarte mult in acest an. Vei face calatorii sau va trebui sa faci fata multor dificultati din numeroase directii. Sunt indicate fie o schimbare a resedintei, fie a carierei pe care incerci sa o consolidezi, sau a pozitiei actuale. Vei petrece putin timp cu familia si vor aparea si niste cheltuieli suplimentare neplacute.

Anul Sarpelui pentru Dragon

Un an norocos pentru toate actiunile intreprinse. Planurile tale se vor desfasura normal, chiar daca vei intampina opozitii minore. Poti avea ceva probleme personale sau de dragoste din cauza neglijarii vietii de familie si a ignorarii sentimentelor de iubire si afectiune.

Anul Sarpelui pentru Sarpe

Un an bun pentru Sarpe desi poate simti ca realizarile sale nu sunt la inaltimea asteptarilor. Trebuie sa astepti momente potrivite si sa nu faci schimbari rapide. Rabdarea si judecata rece sunt esentiale , daca vrei sa stai in afara oricarui pericol. Se prevad cateva raniri usoare. Castigurile sunt modeste, dar va trebuie sa fii mult mai atent cu intarirea pozitiei tale, care se cam clatina, sau cu pastrarea calmului.

Anul Sarpelui pentru Cal

Un an plin, agitat, care iti solicita din plin energia si timpul. Dificultatile vin din partea prietenilor sau colegilor, iar intarzierile sunt cauzate de obstacole nevazute, avertizează astrologii Sfatul Parintilor. Vei cauta sprijin in familia ta, dar nu poti spera la realizari importante, in ciuda tuturor eforturilor tale.

Anul Sarpelui pentru Capra / Oaie

Un an bun in care Oaia castiga puterea, pozitia si popularitatea. Noi si influenti oameni te vor ajuta, vei calatori mai mult si vei primi venituri suplimentare. Unele vesti proaste vor amana temporar progresul, dar planturile tale se vor realiza in cele din urma.

Anul Sarpelui pentru Maimuta

Un an moderat si fericit, in care vei primi ajutor din partea prietenilor si sprijin din partea superiorilor. Se prevad momente fericite, desi vei avea cateva dispute acasa. Trebuie sa-ti tii limba cu orice pret si sa eviti orice fel de confruntare.

Anul Sarpelui pentru Cocos

Un an norocos pentru Cocos, in care se prevad progrese, iar pozitiile castigate se vor consolida. Nu vei castiga prea mutli bani, desi vei fi in stare sa-ti lichidezi pierderile intr-un procent foarte ridicat. Se prevad accidente din neatentie sau barfe rautacioase. Nu trebuie sa calatoresti mult sau inutil.

Anul Sarpelui pentru Caine

Un an foarte bun in care vei munci inca din greu, dar vei primi rasplata si recunostinta efortului depus. Vei fi norocos in investitiile tale si vei fi sprijinit de oameni luminati. Un an in care vei lua usor orice lucru si te vei bucura foarte mult impreuna cu familia. Vei beneficia din plin de pe urma sfaturilor bune sau a cadourilor ce ti se vor da acum.

Anul Sarpelui pentru Mistret

Un an foarte greu si agitat desi te poti astepta la un succes moderat. Vei fi preocupat cu calatoriile, specula agresiva si aderarea la actiuni riscante. Vei primi vesti proaste si vei avea probleme cu sexul opus. Regresul va rezulta in principal din risipa si extravaganta.

