Reprezentantul ţării noastre a concurat în cea de a doua semifinală a competiţiei ce a avut loc joi seară, la Liverpool, Marea Britanie. Theodor Andrei „D.G.T. (Off and on)” a urcat pe scenă al treilea, având o prestație primită bine de public. Din păcate, nu a impresionat îndeajuns pentru a se califica în marea finală.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, renumitul compozitor Horia Moculescu și-a exprimat dezamăgirea față de prestația echipei românești în cadrul competiției muzicale.

„Să îi adresă critici lui lui Theodor Andrei. El a fost ghidat de un producător care răspunde în fața țării pentru că bugetul este bugetul nostru, și acolo nu a fost Theodor Andrei, a reprezentat România.

Doi la mână: rezultatul era absolut previzibil, dacă vă uitați la clipul pe care l-a prezentat înainte de festival. Un dezastru, o nenorocire, o umilință infernală. Dacă norvegienii care l-au privit au spus că nu mai vor să îșl vadă pentru că îi doare corpul. Este inadmisibil, nu am auzit în cei 60 de ani de meserie așa ceva.

În fața noastră ar trebui să vină, pentru că sunt convins că televiziunea este populată cu Dorel 1, Dorel 2, Dorel 3, Dorel 4, se vede. Eu nu pot să vorbesc urât de TVR, am fost director pe divertisment in televiziune. Niciiodată nu s-a întâmplat așa ceva

A avut el un stilist, a avut el un scenarist in spate, a avut un coregraf, a avut un compozitor care sa-l ajute chiar la piesa lui?

Eu îl cunosc pe băiat foarte bine, este talentat, dar este obligatoriu să aibă un aparat să-i anuleze toate ieșirile înafara unor norme de bun simț muzical. Eu nu știu de ce a trebuit să fie mânjit cu noroi la sfârșit, cine era fata care l-a manjit, nu stim nimic, pentru ca noi suntem pusi in fata unor fapte consumate, ne plangem permanent ca nu accesam locurile superioare, dar nici nu meritam,” a spus Horia Moculescu.

Theodor Andrei este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator și actor. Până acum, el a câștigat peste 200 de premii în festivaluri naționale și internaționale de muzică, cu peste 100 de melodii compuse. Este elev în clasa a XII-a și învață la Colegiul Național Dinu Lipatti. Artistul și-a compus singur melodia „D.G.T. (Off and on)\", iar 5.230 de persoane au decis ca el să reprezinte România la Eurovision.