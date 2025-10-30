Ce mesaj a transmis Horațiu Potra?

Omul de afaceri Horațiu Potra a transmis, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, un mesaj clar despre decizia sa de a reveni în România pentru a se supune justiției, negând totodată zvonurile privind o posibilă colaborare cu autoritățile.

Aflat în Dubai, unde era implicat într-un proces, Horațiu Potra a explicat că a ales, împreună cu fiul și nepotul său, să solicite avansarea termenului de judecată pentru a grăbi procedura de extrădare.

„Vă las aici un mesaj. Aveam primul proces, în Dubai, aici... pe data de 26 noiembrie, dar împreună cu fiul și cu nepotul meu, am decis să cerem avansarea procesului. Astfel, ne-am prezentat astăzi în fața judecătorilor din Dubai și am semnat documentele de extrădare. Aveam aici dreptul la apărare și șanse mari de câștig, inclusiv la Prima Curte, dar vreau să facă dreptate justiția din România...pentru că ne considerăm nevinovați. Asta voiam să vă spun. Atât!”, a declarat Horațiu Potra la Realitatea PLUS.

În perioada următoare, autoritățile române urmează să stabilească detaliile extrădării și momentul sosirii sale în țară.