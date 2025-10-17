Motivul, spune aceleași surse, este că toți procurorii cred că dosarul este maculatură și va fi restituit anchetatorilor ori va duce la achitarea inculpaților. Așa se face că procurorul general al României Alex Florența a fost nevoit să trimită un procuror de la Parchetul General, aceeași instituție care a și deschis dosarul.

În plus, mai indică sursle luju.ro, Secția judiciară penală a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel este de părere că nu PICCJ, ci DIICOT are competența de a instrumenta o astfel de cauză.