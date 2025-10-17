Procurorii fug de dosarul Potra - Georgescu pentru că îl consideră "maculatură" - SURSE

Procurorii cred ca dosarul nu va rezista în fața judecătorilor / Foto: Inquam Photos
Dosarul Potra-Georgescu nu stă în picioare și niciun procuror nu vrea să se atingă de el, scriu jurnaliștii de la luju.ro. Potrivit unor surse din lumea justiției niciun membru al Secției judiciare penale de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București nu a vrut să intre ca procuror de ședință în dosarul în care Parchetul General i-a trimis în judecata pe cei doi.

Motivul, spune aceleași surse, este că toți procurorii cred că dosarul este maculatură și va fi restituit anchetatorilor ori va duce la achitarea inculpaților. Așa se face că procurorul general al României Alex Florența a fost nevoit să trimită un procuror de la Parchetul General, aceeași instituție care a și deschis dosarul.

În plus, mai indică sursle luju.ro, Secția judiciară penală a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel este de părere că nu PICCJ, ci DIICOT are competența de a instrumenta o astfel de cauză.