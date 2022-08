Editorialist Bloomberg pentru energie și mărfuri, Javier Blas, a analizat piața energiei și a realizat chiar și o hartă a prețurilor la electricitate în Europa.

Potrivit acestei, prețurile pentru ziua următoare din data de 23 august arătau că România, Bulgaria și Grecia plăteau cele mai mari prețuri, de peste 616 euro pe Mwh. În plaja de peste 600 de euro se regăsesc și Germania sau Franța, țări cu un venit salarial mediu mult peste cel din România.

La polul opus, Spania a plătit 182 euro/Mwh, iar Turcia 192 de euro.

Cea mai scumă energie electrică din Europa este în Marea Britanie, unde prețul plătit pentru livrările din ziua de 24 august a fost de 636 euro/Mwh.

MAP OF THE DAY: Day-ahead electricity prices in Europe are eye-watering, with lots of countries setting record highs for today. Notable to see the Nordics close to €400 per MWh, and Germany at €600. Before 2020, anything above €75-100 was considered expensive| #EnergyCrisis pic.twitter.com/RyTrbJ4Mxl