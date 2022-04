Nici ziua nu a fost mai liniștită. Din contră, un incendiu puternic a avut loc în această după-amiază într-un centru comercial din zona rezidențială Saltovka, din Harkov.

Fire this afternoon in the shopping center on Saltovka in Kharkiv. pic.twitter.com/NTnqigk7JM

Și dacă aceste imagini nu sunt suficiente, iată cum arată, astăzi, piața Sumy - unul dintre locurile preferate locuri ale locuitorilor din Harkov. Imaginile nu mai au nevoie de niciun comentariu.

Kharkiv.

Today, Sumy market was smashed by one of the most favorite places of Kharkiv residents 😢 pic.twitter.com/zMJO89afng