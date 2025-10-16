”A doua pe care mi-o doresc foarte mult și la care multe din instituții au trimis observații, atacarea frontală a fenomenului corupției. Cu toate precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de

Informații în procesul de… să-i spunem activitatea Parchetului. Toate discuția pe care am avut-o în spațiul public. Vrem să, pe de o parte, vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Anunțul făcut de președinte vine după un șir de gafe uriașe, unde nu a știut cum să se comporte în fața soldaților.

Nicușor Dan nu a fost invitat la summit-ul pentru pace din Egipt, dar ministrul de Externe, Oana Țoiu, se laudă că a fost într-o vizită la Washington, unde s-a întâlnit cu Marco Rubio. Un anunț oficial din SUA a venit la 24 de ore de la întâlnire, după ce Țoiu a făcut turul televiziunilor și a anunțat că România va cumpăra arme din SUA.

”Pot să le transmit chiar mesajul secretarului de stat Marco Rubio și mulțumirile pentru acest parteneriat strategic important, pentru faptul că SUA poate avea încredere în România, și că împreună avem o influență pozitivă și în regiune”, a spus Oana Țoiu.

În țară, a început o întreg scandal legat de mobilizarea rezerviștilor din Armată. În același timp, ministrul Apărării spune că România se înarmează pentru Ucraina.

”Noi ne înarmăm și suntem, cum ar veni, știm să alegem mai bine. Ce voiam să spun însă, în paralel cu toate lucrurile pe care le facem în țările de pe flancul de est, prioritatea numărul unu rămâne Ucraina pentru că ei au război și în fiecare zi sunt atacuri ale Rusiei asupra populației civile din Ucraina, asupra capabilităților strategice și energetice ale Ucrainei.

Încearcă să le facă trecerea prin iarnă din ce în ce mai grea”, a afirmat ministrul Ionuț Moșteanu.

”Stăm ca proștii de dimineață pentru 16 gloanțe, o zi de muncă. Să văd și eu un șmecher cu pensie specială aici cu noi, nimic. Numai fraierii, atât.

Ordin de azi pe mâine. Eu veneam de la muncă de la Buzău și sunt anunțat că azi trebuie să vin la unitate”, au spus rezerviștii revoltați de haosul din Armată.

Și la Palatul Victoria este haos, Guvernul Bolojan nu a reușit să finalizeze reforma asumată pentru reducerea cheltuielilor în sectorul public. De asemenea, purtătorul de cuvânt al Guvernului anunță că salariul minim nu va crește anul viitor.

”Subiectul este în analiza premierului și în momentul în care l-am întrebat mi-a răspuns: În principiu, salariul minim nu va crește. Dar subiectul este în acest moment în analiza premierului”, a spus Ioana Dogioiu.