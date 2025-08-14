În ședința de astăzi a executivului, a fost adoptat un memorandum care prezintă rezultatele unui preacord cu Comisia Europeană privind renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Această etapă are ca obiectiv principal accelerarea implementării și asigurarea clarității în ceea ce privește proiectele care rămân finanțate prin PNRR.

Conform memorandumului, noua alocare pentru România este de 21,62 miliarde euro, din care 13,56 miliarde euro reprezintă granturi nerambursabile și 8,06 miliarde euro împrumuturi. Componenta de granturi a fost securizată integral. În privința împrumuturilor, suma a fost ajustată pentru a evita un impact negativ asupra deficitului bugetar.

Pentru o monitorizare transparentă, proiectele aflate în implementare vor fi urmărite printr-un tablou de bord public, care urmează a fi lansat în luna septembrie și care va oferi vizibilitate asupra stadiului fiecărui proiect rămas în PNRR.

În aceeași ședință, Guvernul a analizat în primă lectură un proiect de Ordonanță de Urgență privind măsurile necesare pentru ajustarea PNRR, care prevede: Renunțarea la proiectele fără ordin de începere a lucrărilor, pentru a ne concentra resursele pe inițiative aflate într-un stadiu avansat.

Suspendarea proiectelor cu progres fizic între 0% și 30%, din cauza riscului ridicat de nefinalizate în termen.

Prioritizarea finalizării proiectelor avansate, urmând identificarea surselor alternative de finanțare pentru acestea.

Aceste decizii nu presupun abandonarea definitivă a proiectelor aflate în stadii incipiente, ci o reașezare a priorităților și o analiză ulterioară privind identificarea fondurilor din alte surse pentru a putea continua acele proiecte care, în prezent, sunt suspendate. Măsura urmărește asigurarea unor rezultate concrete și un impact pozitiv în termenele asumate cu Comisia Europeană.

Versiunea renegociată a PNRR urmează să fie aprobată de Comisia Europeană în luna septembrie, iar adoptarea finală de către Consiliul Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN) este programată pentru 20 octombrie 2025. Memorandumul adoptat astăzi reprezintă o etapă intermediară de certitudine, până la validarea oficială de către instituțiile europene.