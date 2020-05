Guvernul anunta digitalizarea administratiei publice incepand de la 1 iunie

"In domeniul fondurilor europene, sunt doua acte normative extrem de importante, mult-asteptate de beneficiari. Unul dintre ele, in sensul digitalizare administratiei publice. In acest moment, la nivelul Ministerului Fondurilor Europene a fost initiata si adoptata in sedinta de Guvern de ieri o OUG pentru digitalizare modalitatilor de accesare a fondurilor europene si de debirocratizarea tuturor procedurilor. Totul se va aplica incepand cu 1 iunie, cand va fi mult mai simplu si in format digital. Practic, autoritatile de management vor avea obligatia incepand cu 1 iunie sa preia in format electronic documentele necesare, folosind semnatura electronica, precum si desfasurarea", a afirmat Danca.

Tot in domeniul fondurilor europene, a fost reglementata si situatia care "treneaza de mai mult timp si care a creat mari dificultati" pentru autorit publice locale, dar si pentru companiile din domeiul constructiilor ce au angajate contracte de lucrari publie la nivel local cu finantare europeana la nivelul preturilor aprobate la nivel semnarii contractelor.

"Ca urmare a evolutiilor preturilor din piata respectiva, aceste preturi nu mai reflecta realitatea din acest moment si, astfel, MFE a propus un act normativ cu aprobare Comisiei Europene pentru ajustarea pretului la lucrarile publice dreulate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare", a spus seful Cancelariei lui Orban, precizand ca acest proiect de act normativ va rezolva multe dintre problemele la nivelul comunitatilor si al autoritatilor locale, precum si chiar al companiilor de constructii aflate in imposibilitatea derularii si finalizarii lucrarilor contractate.