Transcrierea editorialului vorbit din emisiunea “Ce-i în Gușă, și-n căpușă!”, de la GOLD FM:

George Simion a ales aseară să răspundă invitației la negocierile pentru reunificarea suveraniștilor în mod public, ca invitat al Ancăi Alexandrescu la Realitatea Plus. Deși s-a obișnuit în ultimii ani să vorbim la telefon des, pentru comunicări mai mult sau mai puțin importante, dar recunosc că mult mai rar în ultimele 3 luni, faptul că a preferat să răspundă televizat de ce a boicotat întâlnirea de luni de la Capșa m-a lămurit pe mine că George Simion face un joc alături de alți parteneri de drum politic. Mă rog, crede el că aceștia ar fi parteneri; ei sunt de fapt niște însoțitori ai săi pe calea către irelevanță politică, așa cum voi demonstra începând chiar de astăzi. Desigur că este fix treaba lui cum acționează și se poartă. El probabil că are încredere că, dacă s-a descurcat până acum, va reuși și de acum înainte, lucru de care însă eu sunt sceptic, cunoscându-i adevăratul potențial intelectual și de expertiză în aceste jocuri foarte complicate.

Ce a comunicat George Simion națiunii de la microfonul „Culiselor Puterii”? Păi a zis că el nu se duce săptămâna viitoare la Poiana Brașov, la invitația Dianei Șoșoacă, (care nu l-a invitat la școala de vară, l-a invitat la negocieri), dar George Simion nu vrea să meargă pentru că a auzit că la școala de vară a SOS va merge și Ambasadorul Rusiei. Păi și ce dacă, George Simion? Un viitor președinte al României nu trebuie să discute cu Ambasadorul Rusiei? Nu trebuie să avem o punte de comunicare coerentă cu o Rusie care nu se mută de aici și este puterea nucleară numărul 1 a lumii? Cu o Rusie cu care ar trebui să negociem, măi, George, doar acolo se negociază, reunificarea României cu Moldova sau te prefaci că nu știi? Nu te mai preface, pentru că știu că știi bine acest lucru. Aaa, sau faci un joc de imagine: „acolo merge Ambasadorul Rusiei și, știți, eu care sunt atât de pro-american, nu pot să fiu în aceeași încăpere cu Ambasadorul Rusiei!”. Joc prost! E un joc prost, care mi-a creat o impresie lamentabilă despre evoluția lui George Simion de aseară, care după aia s-a confirmat pe parcurs. Eu nu știu dacă va merge acolo Ambasadorul Rusiei. Ar fi bine să meargă. Am fost și eu invitat și accept invitația să conferențiez la școala de vară a suveraniștilor de la SOS, mai ales că știu că acolo vor merge și venerabilul general centenar și patriot Radu Teodoru, dar și profesorul Corvin Lupu, ale cărui analize și păreri le apreciez în mod deosebit.

Simion ne-a mai anunțat aseară, în fața Ancăi Alexandrescu și a țării, că el își va face reunirea suveranistă a lui, la finalul lui august, la Parlament, că lui nu-i place printre pahare și mese. Ție nu ți-e rușine? Ne-am întâlnit de zeci de ori doar în restaurante și a fost o problemă? Nu s-a putut discuta în separeurile restaurantelor sau la mese? De unde vii cu morga asta că ție îți place numai la Parlament? Asta iar mie mi-a sugerat că este vorba despre un falset, dar de fapt el a spus că nu dorește să vină la discuții despre reunire nici săptămâna viitoare. Și te întreb, măi, George Simion, cum rămâne cu ce ai zis la Realitatea, tot la Realitatea, tot pe fotoliul ăla acum 4 zile, că tu ești foarte bucuros să negociezi candidaturi comune împreună cu Diana Șoșoacă și cu Cozmin Gușă și să vedem care este mai bun în baza unor sondaje? Păi, vino, băi, nu fi șoarece fricos! Vino să ne măsurăm! Hai să ne măsurăm în sondaje să vedem și dacă tu vei fi cel mai bun, tu vei fi candidatul! Care e problema? De ce te-ai speriat așa? Da, te-ai speriat, știm noi de ce, apropo de Ciolacu și influențele pe care le sugeram în titlu, dar n-am înțeles cum de ai început să-l aperi și pe Mircea Geoană, că asta s-a văzut aseară în emisiune, ca să relatez în plus. Dar desigur că mulți cunoscători după privirea șăgalnică au înțeles că ai început să negociezi și cu Călin Georgescu. Nu-i problemă, acolo se poate analiza și se poate licita inclusiv financiar, că merge, acolo merge.

Ne-a mai zis George Simion că el intră singur în turul 2. Dom’le, dar sunt alții, ca mine sau ca Diana Șoșoacă sau ca nu știu cine, care îl trag pe el în jos. Bă, George, ce a fost prima dată: oul sau găina? Acum 22 de ani, când eu am pornit procesul de reunificare a României cu Moldova, tu erai în pantaloni scurți la școală, nu știai ce e Republica Moldova. Acum aproape 20 de ani, când eu am făcut primul partid suveranist adevărat din România, Partidul Inițiativa Națională, probabil că te apropiai de subiect. Păi de unde această pretenție a ta că tu ai fi primul și că ar trebui să te susținem doar pe tine? Poate că am fost alții, poate că alții am fost găina sau oul, depinde cum vrei să o iei. A fost chestionat cum de a pierdut voturile din diaspora în favoarea Dianei Șoșoacă și, în loc să își recunoască colaboraționismul și campania proastă (da, da, colaborațiunismul de la alegerile de anul acesta, din iunie), a preferat să treacă peste subiect cu o tentă negativă legată de Diana Șoșoacă, dar apoi a făcut PR George Simion PSD-ului. Știți ce a zis? „PSD va intra în turul 2 cu orice candidat”. Da, mă, dacă tu trădezi mișcarea suveranistă, PSD-ul va intra în turul 2. Dacă nu trădezi mișcarea suveranistă, un candidat suveranist va intra în turul 2 și poate că are grijă Iohannis de Ciolacu, să nu intre Ciolacu în turul 2, să intre altcineva sau imediat o să spun care este de fapt varianta reală. În fine, nu mi-a pronunțat numele toată emisiunea, din prudență probabil, dar la final a zis că mă invită totuși la întâlnirea lor de la Parlament de la finalul lunii, prefăcându-se că uită Georgică că am vorbit public acum o lună eu în premieră despre reunirea suveraniștilor, dar prin discuții așezate prima dată cu fiecare dintre Diana Șoșoacă sau George Simion, apoi și în format de 3, după ce rezolvăm asperitățile, că așa se fac aceste negocieri.

În acest punct, aș vrea să clarific un lucru: eu nu particip la jocuri politice de tip „grădinița de copii plină e de jucării”. Clar, George? Pentru Diana văd că a fost clar. La întâlnirea de la Capșa apoi și public am formulat o propunere pentru un format de negociere ce să eficientizeze un demers anevoios. Poate formatul meu nu e potrivit sau nu corespunde intereselor politice ale celorlalte două părți vizate pe lângă Mișcarea GOLD, anume SOS și AUR. În orice caz, prieteni suveraniști, eu am nevoie de un răspuns și eventuale contrapropuneri înainte de a mai participa la alte runde de negociere, pentru că nu ne întâlnim ca să jucăm „Păcălici” sau „Nu te supăra, frate!”. E vorba despre identificarea unei soluții pentru ca să putem bloca perpetuarea la putere a PSD și PNL împreună sau separat! Aștept, deci, aceste răspunsuri. Ar fi proba minimală că se dorește reunificarea suveraniștilor prin negocieri solide.

Și acum să-ți dau o veste, George Simion: dacă nu vei intra în turul 2, la problemele pe care le ai în partid, care pot să fie coroborate și cu plecarea către zona de catolicism a lui Cristi Terheș pentru o candidatură independentă, AUR nu mai intră în Parlament, pentru ca alegerile parlamentare au loc la o săptămână după turul întâi de la prezidențiale și e limpede că o necalificare a ta în turul 2, care este previzibilă astăzi (și o să spun de ce imediat) va genera neintrarea în Parlament a AUR. Deci joci o ruletă rusească. De ce zic că George Simion nu intră în turul 2? Pentru că turul 2, în scenariul în care joacă el de braț cu Marcel Ciolacu, asistat de oamenii lui Ciolacu, acolo la ei planul este un tur 2 între Marcel Ciolacu și Laura Codruța Kovesi, Laura Codruța Kovesi care bineînțeles că o va spulbera pe Elena Lasoni, dar într-un tandem fie cu Ilie Bolojan ca prim-ministru, fie chiar cu Mircea Geoană ca prim-ministru, în funcție de zona pe care vrea să o atace Kovesi din această postură. Pot să vă spun că săptămâna trecută au avut loc convorbiri între Laura Codruța Kovesi și Kamala Harris, care să agrementeze această viitoare candidatură anti-suveranistă în România, iar tu, George Simion, din naivitate, din frică sau poate din altfel de sentimente, organizezi de fapt acest joc care poate să-ți ducă partidul fix pe calea pierzaniei. Atât am avut de spus astăzi. Mă voi ocupa de acest scenariu al intrării în scenă din nou a Laurei Codruța Kovesi pe mâna lui Ciolacu, pe mână Soros-Marea Britanie, în zilele următoare, poate chiar mâine.