„Tocmai prin această decizie, dacă va fi validată duminică, de a fi sprijinit Burduja de către PNL și PSD, s-a hotărât un nou primar al capitalei, care trebuie să îndeplinească o singură condiție: să renunțe la susținerea partidului din care face parte. Este vorba de Piedone. Piedone, în momentul acesta, dacă renunță la susținerea PPUSL-ului, adică a partidului lui Dan Voiculescu, are mari șanse să ajungă primarul general al Bucureștiului. El va lua și voturile pesediștilor, ce n-o mai au în cursă pe Firea și-n nici un caz n-o să-l voteze pe Burduja. Situația ideală pentru viitorul candidat Piedone ar fi cea în care să obțină și susținerea AUR, iar în acest caz va câștiga alegerile cu peste 40% din voturi. Iar dacă se va întâmpla acest lucru, consecințele sunt dintre cele mai drastice pentru scorul alianței PSD-PNL, atât la europarlamentare, dar și la prezidențialele din Septembrie.





Referitor la cazul AUR aliat local cu Pro România, aici trebuie să marchez acțiunea dură a lui Ponta, care astfel se răzbună foarte tare pe pesediști, care nu l-au primit. De ce? Pentru că prin asocierea cu Pro România în plan local, AUR-ul dejoacă planurile PNL și PSD, care au cuprins în proiectul de Ordonanță de urgență faptul că anumite partide, cum a fost AUR-ul, care nu prea participa la localele din 2019 și n-a participat deloc la europarlamentarele din 2019, să n-aibă reprezentanți în secțiile de votare, deci să li se numere voturile unul pentru PSD, unul pentru PNL, unul pentru PSD, unul pentru PSD și unul la UDMR, ca ‘să fie bine’. Practic, Ponta le-a tras o lovitură foștilor săi camarazi, de-aia și fața lui Tudose, mai posomorâtă, față în față cu doamna Dogioiu, dacă nu mă înșel (foarte interesantă asociere – cunoscătorii știu de ce, ca între colonei, așa, ca să glumim). Deci Ponta le-a dat o mare lovitură, ajutând AUR-ul, într-adevăr, dar ajutându-și și oamenii din județe, care, de la Duicu, de la Mehedinți, până la Felix Rache de la Buzău, rămăseseră fără motorizare politică, ei nevrând să treacă la PSD sau nefiind primiți la PSD. Și atunci sunt județe în România unde cei de la Pro România, ajutați de scorul politic al AUR-ului, vor putea să-și continue mandatele de consilieri, de primari și așa mai departe, iar AUR-ul primește în schimb reprezentare în secțiile de votare. Asta e de fapt șarada și de-aia fața acră a lui Mihai Tudose.”