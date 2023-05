"Mama a fost învățătoare și tata profesor! Ambii au atins cel mai înalt grad in meseria lor si ambii au prins pensia cu credite la bănci pe care am reușit să le închid eu făcând tiktok! Nu știu dacă realizați cât de absurdă și tristă este fraza asta! Părinții mei, care au educat sute de copii, au murit săraci și datori la bănci după o carieră de succes!



Pentru a îmi cumpăra primul telefon când am împlinit 14 ani, părinții mei intelectuali, si-au amanetat verighetele că la bănci erau deja datori vânduți pt un apartament cu 2 camere, nu vreo vilă sau casă de vacantă! Cel mai des lucru auzit de la părinții mei era “Nu avem bani “ și cel mai trist lucru era că nu mă mințeau, chiar dacă așa credeam. Eram singurul lor copil si nu puteam crede că niște profesori, pe care toată lumea ii respectă, chiar sunt săraci.



Părinții mei s-au împrumutat și au trăit toată viața de pe o lună pe alta. Mi s-a confirmat asta când în prima lună în care nu au mai fost, datoriile mi-au revenit, prin moștenire.



Nu-mi dau seama dacă realizați că un incult câștigă intr-o zi cât un profesor de stat intr-o lună iar când săracii ies în stradă că vor un salariu decent, sunt judecați și umiliți de conducătorii bogați ai țării! Profesorii nu cer că n-au ce face ci pt că nu au!!! Chiar nu au!!", este mesajul transmis de cunoscuta influenceriță pe canalul său de TikTok.