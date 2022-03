Grănicerul Roman Hrybov, a cărui expresie „Navă de război rusească, dă-te dracu!” a devenit virală pe internet, a făcut parte dintr-un schimb recent de prizonieri, anunță media ucrainene.

”Slavă eroului!", spune Ministerul Apărării de la Kiev, într-o postare pe Twitter.

Mai mult decât atât, grănicerul a fost a fost decorat de autoritățile ucrainene.

Roman Hrybov, the author of the famous “Russian Warship, Go F*** Yourself” phrase, returned from Russian captivity to his native Cherkasy region. Glory to the Hero! #GlorytoUkraine pic.twitter.com/uruPgkBLGv