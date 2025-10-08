Meloni a declarat că vizați de aceeași plângere sunt atât ministrul apărării Guido Crosetto, cât și ministrul de externe Antonio Tajani. De asemenea, și Roberto Cingolani, șeful grupului de apărare Leonardo, ar fi vizat de aceeași plângere la CPI, scrie Reuters.

„Nu cred că există un alt caz similar în lume sau în istorie”, a spus Meloni pentru RAI News.

Premierul italian a mai declarat pentru postul italian că a fost „uimită” de acuzația de complicitate la genocid, subliniind că „oricine cunoaște situația știe că Italia nu a autorizat noi livrări de arme către Israel după 7 octombrie”.

Totuși, Meloni nu a dat detalii despre cine a intentat procesul împotriva ei și a miniștrilor săi.

Italia nu a recunoscut statul palestinian

Potrivit The Independent, guvernul italian este, în general, un susținător ferm al Israelului, dar s-a distanțat recent de ceea ce numește ofensiva „disproporționată” din Gaza. În plus, nu a rupt niciun fel de legături comerciale sau diplomatice și nu a recunoscut statul Palestina.

Războiul dintre Israel și Hamas a început în urmă cu doi ani după ce, potrivit datelor israeliene, membri ai grupării militante palestiniene Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici într-un atac asupra sudului Israelului, pe 7 octombrie 2023.

În acești doi ani, răspunsul Israelului a ucis peste 67.000 de persoane, potrivit oficialilor din domeniul sănătății din Gaza. Israelul neagă toate acuzațiile de genocid.