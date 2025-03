„Ce am zis? Că e o femeie ordinară, nu am jignit-o”, a declarat Gigi Becali la Realitatea Plus.

Gigi Becali neagă că a jignit-o pe Ingrid Mocanu

„Nu i-am dat mesaj, i-am zis cine e, ce femeie ordinară poți să fii, cât de nenorocită poți să fii, atât a fost toată discuția.

Nu am jignit-o, nu am înjurat-o cu nimic. Eu atâta am spus: cât de ordinară poți să fii, când aveai dosar te plângeai la mine, ce jigodie ești, atât... cu ce am jignit-o?”, a mărturisit Gigi Becali.