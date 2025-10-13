Gestul impresionant făcut de 3 polițiste: și-au donat părul pentru femeile care luptă cu cancerul - VIDEO

Mai multe ofițere de presă din cadrul Poliției Republicii Moldova au făcut un gest plin de emoție și solidaritate: și-au donat cosițele pentru a fi transformate în peruci destinate femeilor aflate în lupta cu cancerul

Inițiativă inedită în Republica Moldova

Inițiativa a pornit din dorința sinceră de a aduce un strop de speranță și încredere femeilor care trec prin cele mai grele momente din viața lor. Pentru unele dintre beneficiare, o perucă nu înseamnă doar un accesoriu, ci o șansă de a se privi din nou în oglindă fără teamă, de a-și regăsi feminitatea și curajul.

Acțiunea, desfășurată sub deviza „Dăruiește din frumusețea ta”, a fost primită cu multă emoție în rândul colegilor și al comunității. Reprezentanții Poliției au subliniat că gestul colegelor lor nu ține doar de solidaritate, ci și de compasiune, umanitate și curaj – valori care definesc adevăratul spirit al uniformei.

Prin acest gest simbolic, ofițerele de presă au transmis un mesaj puternic: lupta împotriva cancerului se duce și cu empatie, nu doar cu tratamente. În spatele uniformelor rigide se află oameni cu suflet mare, care aleg să facă bine, chiar și atunci când nu sunt în misiune.