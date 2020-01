Gest socant la meciul Simonei Halep - Ce s-a intamplat in tribune: "E jenant..."

Publicul spectator de la Australian Open a plecat din tribune de la meciul Simonei Halep. Motivele sunt multiple: in primul rand caldura e foarte puternica, se inregistreaza 30 de grade, iar la nivelul solului se resimt 39 de grade Celsius. In al doilea rand, publicul australian a fost suparat pentru ca in prima semifinala favorita lor, o jucatoare din Australia, a fost eliminata.

Pe Twitter au existat spectatori care s-au revoltat de faptul ca meciul dintre Halep si Muguruza se disputa pe o arena aproape goala.

„Da, stiu ca e cald, stiu ca este in timpul zilei si e zi de scoala si de munca au! Multimea de astazi de la Rod Laver a fost jenanta, mai ales la acest al doilea meci. De ce nu joaca fetele meciuri in care sa castige cea mai buna din cinci seturi? Nu ar fi decat un beneficiu pentru tenisul feminin”, a scris pe Twitter Damon Braoudakis, un spectator care asista la meci din interiorul arenei.