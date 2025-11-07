Măsura a fost aprobată cu 111 voturi pentru, 51 împotrivă și 43 de abțineri, fiind promovată de un oligarh sancționat pentru corupție de SUA și Regatul Unit, Delian Peevski, liderul partidului DPS-Nou Început și sprijinită de guvernul de coaliție de la Sofia, precum și de opoziția ultranaționalistă și prorusească.

Comisia, care va activa timp de trei luni, are ca scop analizarea finanțării și evaluarea legăturilor lui Soros cu partide politice, magistrați, instituții de învățământ, mass-media, structuri de afaceri și autorități de stat.

Inițiativa a fost lansată de partidul DPS-Nou Început, condus de Peevski, cunoscut pentru controlul asupra unui segment important al sistemului judiciar și mass-media din Bulgaria și sancționat de SUA și Marea Britanie pentru acte de corupție.

Criticii măsurii, precum opoziția proeuropeană Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democratică, o consideră o demers bazat pe „teorii ale conspirației”. ONG-ul Comitetul Helsinki din Bulgaria susține că fundația lui Soros promovează democrația și combaterea corupției.

În același timp, Peevski afirmă că Soros are legături cu oameni de afaceri, precum Ivo Prokopiev, proprietarul a două dintre puţinele instituţii media care fac publice informaţii despre presupuse interese economice ascunse ale lui acestuia, conform Agerpres.

George Soros, în vârstă de 94 de ani, este o figură controversată în Europa de Est, fiind acuzat frecvent de politicieni pentru influențarea jurnaliștilor și activiștilor care promovează schimbări sociale și politice. În trecut, administrația americană condusă de Donald Trump a deschis mai multe investigații asupra fundației sale.

Această anchetă vine într-un context de presiune politică regională, similară cu cea care a forțat mutarea Universității Centrale Europene, fondată de Soros, din Budapesta la Viena în 2017. Bulgaria se alătură astfel altor țări din regiune unde figura lui Soros este aproape constant atacată în discursurile politice.