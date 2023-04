„Săracii, ar putea să fie victime colaterale că sondajele arată creșterea AUR. Numai în ultima săptămână am auzit că am avut o nuntă fictivă, ciorba reîncălzită că m-am întâlnit cu un general rus, nu m-am văzut cu nimeni. Noi suntem „vinovați” că am îndrăznit să luăm apărea fermierilor, că și-au bătut joc de canalul Bâstroe, asta ar fi „vina” noastră.

Vor să mă diabolizeze. Dar cineva trebuie să spună adevărul”, a spus George Simion, la Realitatea PLUS.

Acesta a vorbit și despre cazul lui Dan Diaconescu și scandalul sexual apărut în ultima săptămână. „Nu urma să lansăm împreună un proiect media. Cu oricine mă întâlnesc ajunge să fie denigrat, comentat, supoziții, cum a fost nașul meu Dan Diaconescu, cum este Victor Ponta. Mă simt flatat că mi se acordă o importanță atât de mare. Nu o să facem niciun pas înapoi. Lupta acum începe. E timpul să mai fie o voce în Parlament care să nu asculte de ambasade”.