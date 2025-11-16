Un incident dramatic petrecut în 2023 la bordul unui zbor Alaska Airlines a ieșit din nou la lumină după ce avocații pilotului implicat au prezentat detalii șocante. Joseph Emerson, căpitan al companiei, dar aflat în zi liberă la momentul respectiv, a încercat să dezactiveze motoarele aeronavei în timp ce aceasta se afla în aer, fiind convins că zborul nu este real.