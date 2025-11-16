Simion contestă sondajele mincinoase apărute în ultima perioadă și spune că se aruncă milioane din banii publici către presa aservită.
George Simion critică din nou deciziile luate de Guvernul Bolojan. „Măsurile mai mult îi îngenunchează românii decât să le vină în ajutor. Plătim facturi din ce în ce mai mari, iar liderul Aur susține că este vorba despre o nedreptate. „Este frig în casele românilor și cumpărăm energie de 10 ori mai scumpă”, a declarat acesta.
George Simion și-a exprimat din nou susținerea pentru Anca Alexandrescu în cursa pentru primăria Capitalei VIDEO
Liderul AUR spune că s-a evitat fragmentarea votului în tabăra suveranistă, dar că, pe de altă parte, sistemul face tot ce poate pentru a demoniza Alianța pentru Unirea Românilor.
