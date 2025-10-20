”La început de săptămână, dragi prieteni, se pune o problemă pe masa Consiliului European și a Parlamentului European și anume problema spațiului de locuit. E o problemă cu care se confruntă și românii, e o problemă pe care am prezentat-o în perioada electroală, o problemă în care statul trebuie să intervină și statele trebuie să intervină, dar presa plătită și denigratorii noștri ne-au criticat abitir, au apărut sute, mii de articole că nu s-ar putea realiza proiectul pe care noi l-am propus.

Este singurul propus în spațiul public românesc, este o soluție la problema de a construi locuințe la prețuri accesibile prin implicarea statului care să pună facilitățile, racordările necesare și terenul la dispoziția familiilor tinere cu precădere. E o problemă care ține de toată Europa”, a declarat George Simion.

