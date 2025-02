După această întâlnire, George Simion a oferit reporterilor declarații cu privire la subiectele abordate cu reprezentanții Comisiei de la Veneția:

„Ceea ce s-a intamplat in 2024 in Romania a fost inadmisibil. Au calcat in picioare democratia, au comasat alegerile, au folosit Curtea Constitutionala si alte institutii ale statului roman ca sa-si bata joc de opozitie. Noua ne-au interzis accesul in Parlament pentru angajatii parlamentarilor, ne-au redus la 10 secunde timpul de a vorbi in plen doar pentru ca nu am fost de acord cu comasarea alegerilor. Au inceput prin comasarea alegerilor, au continuat prin interzicerea abuziva a dreptului de a candida pentru Diana Sosoaca si apogeul a fost atins de anularea turului doi al alegerilor, pentru ca, in ciuda tuturor resurselor pe care l-au avut, au avut zeci de milioane de uero de la bugetul de stat, au avut toate institutiile in mana, au avut guvernarea, nu au fost in stare, nici PSD nici PNL sa trimita un candidat in turul doi.

De aceea, aceasta coalitie abuziva care a calcat in picioare democratia trebuie sa plateasca. Ma bucura diferitele investigatii facute de Comisia de la Venetia, le punem la dispoztie la solicitarea lor inclusiv decizia 51/2012 a Curti Constitutionale, care a creat un precedent si care spune clar ca nu poti comasa alegerile locale cu alt tip de alegeri. Le punem la dispoztiei membrilor Comisiei de la Venetia toate datele necesare privind abuzul savarsit.

Si nu este numai Comisia de la Venetia, pentru ca actuala coalitie in continuare isi bate joc de opozitie. Este suficient sa vedem numai la Senat felul in care isi impart comisiile parlamentare, isi impart functiile de secretar general si secretar general adjunct, folosesc in mod abuziv institutiile legislative.

Aici este vorba de un dosar care priveste mai mult comasarea alegerilor, noi am expus toate dovezile existente si pe care le-am facut publica incepand cu 1 februarie. Daca tineti minte pe 1 februarie 2024 noi am organizat un protest in fata salii PSD cu privire la aceasta decizie abuziva de a comasa alegerile. Ne-au cerut mai multe date, ne-au cerut mai multe documente. Domnul chestor al Camerei Deputatilor, domnul Dan Tanasa, impreuna cu sefii comisiei de abuzuri de la Camera si Senat, doamna Laura Gherasim si domnul Nicolae Vlahu le vor pune la dispozitie membrilor Comisiei de la Venetia, care in luna martie vor finaliza raportul, toate dovezile. exista doua dosare pe rolul Comisiei de la Veneția in acest moment. Unul legat de comasarea abuziva a alegerilor, celalalt legat de anularea alegerilor. De asemenea, prin reprezentantii nostri din adunarea parlamentara a Consiliului Europei, in adunarea din luna martie de la Strasburg a Consiloiului Europei, anularea alegerilor va fi un subiect pe ordinea de zi”, a declarat George Simion.

