Marcel Ciolacu a facut o imprudenta, s-a aruncat cu capul inainte, probabil din dorinta de a arata ce mare conducator e el, iar Orban al Ungariei s-a dovedit foarte mic. adica a fost incredibil de grosolan

Nu stiu cine i-a intermediat intalnire (lui Ciolacu - n.r.) pentru ca acolo sunt foarte multe interese si grupuri de influenta in Transilvania. Pare cumva ca Marcel Ciolacu a fost pacalit. 'Ursul' Ciolacu a fost pacalit de 'vulpea' Orban", a declarat, duminica, George Simion, in exclusivitate la Realitatea PLUS.

