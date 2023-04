"Este o intreaga increngatura intre primarii PNL, Virgil Popescu, asa-zisele investitii pe care le-a anuntat in Mehedinti. Cand ai primari care au castigat cu 94-97% primaria, va dati seama ca este frica maxima pentru ca ei controleaza tot. Mehedinti este un judet in afara radarului si a vizibilitatii opiniei publice, poade doar dl Badin ce mai anunta dedesubturi de acolo, din Mehedinti.

Printre actionarii de la OMV sunt si rusii. Noi am spus demult despre prietenia dintre rusi si austrieci, dintre rusi si dl Orban, dar nu prea ne-a ascultat nimeni. La fel am spus si despre aceste benzinarii. Dupa parerea mea este un vadit conflict de interese. Dl Virgil Popescu, cand si-a luat mandatul la Ministerul Economiei, a spus ca nu e niciun conflict. Probabil ca nici la dl Busoi, a carui sostie e notar, care e mana in mana cu compania OMV, nu e niciun conflict de interese", a afirmat George Simion, la Realitatea PLUS.

Referitor la decizia președintelui Klaus Iohannis privind retrimitea la Parlament a Legii taxei de solidaritate pentru companii, liderul AUR a declarat: "Complicitatea e mult mai mare. Legea a fost scrisa prost astfel incat sa taxeze doar Romgaz si OMV sa fie iertat. Dl Iohannis, stim de foarte mult timp ca e prieten si apropiat al celor de la OMV care vin la Administratia Prezidentiala si dicteaza. Figuri marcante, Ministrul Finantelor, care a dat aceasta OUG gresit de la inceput, liderii de grup de la PSD si PSD vad ca au legaturi stranse cu cei de la OMV din moment ce au dat aceasta lege ciunta si actioneaza doar pentru Romgaz. Nu cred ca mai suntem proprii nostri stapani. Vedem cums e dau benzinarii in franciza (...) ale sotiei lui Virgil Popescu. Vedem cum europarlamentari cu state vechi si un om care reprezinta statul subternan din PNL, si care intr-o competitie normala nu ar lua nici 10 voturi, e asociat cu OMV".

Pe de alta parte, intrebat fiind despre notificarile pe care le-ar fi primit de la ANAF, George Simion a tinut sa faca urmatoare precizare: "De cand a dat Ciuca ordin \"toate tunurile pe extremisti\", au inceput sa apara tot felul de declaratii. Ghinea spune ca mi-am aranjat nunta, altii spun ca m-am intalnit cu nu stiu ce general rus si acum ca as avea datorii la ANAF. De fapt, este vorba despre amenziile de timpul pandemiei, multe dintre ele le-am atacat in instanta si am castigat dar n-au apucat sa se stearga".