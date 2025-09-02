Liderul AUR, invitat la Marius Tucă Show, a anunțat că va depune patru moțiuni de cenzură, pentru a se opune reformelor Guvernului Bolojan care vizează tăierile de personal din ANRE, ASF și ANCOM.

Liderul AUR a subliniat faptul că instituțiile statului sunt pline de „relații, pile și sinecuri” și că din cauza tăierilor, persoanele din instituții care chiar muncesc, „vor avea de suferit” de pe urma tăierilor.

„Am o listă largă, probabil o voi citi, cu toate pilele și relațiile și nevestele și soțiile, fiicele de la ANCOM. Celor care mai sunt profesioniști, li se reduce salariul la 5.000 de lei, iar pilele, relațiile –fata lui Gheorghe Flutur, rămâne cu 20.000 de lei.

Deci reforma pe care o face Bolojan și de ce ne opunem, și de ce depunem patru din cinci moțiuni de cenzură; (…)fac referirile la felul în care chiar trebuia să fie făcută această reformă. Nu-l văd pe Bolojan anulând cele șase primării de sector, cu Primăria Generală sunt șapte. Ai șapte poliții locale. Nu este o eficientizare ce face el”, este de părere George Simion.

Simion explicat și că AUR nu va depune moțiune de cenzură pentru legea care reglementează pensiile magistraților. „nu depunem moțiune de cenzură la magistrați, și acolo am depus niște amendamente – sigur că nu au fost luate în considerare”, a mai spus Simion.