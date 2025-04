"Am crezut că a trecut 1 aprilie și e gata cu glumele proaste la aresa românilor! Dar, se pare că Emil Boc, omul care a adus atâtea măsuri dure pentru români, ar putea ajunge judecător al Curții Constituționale! Oare asta este ceea ce ne dorim? Un alt om al sistemului care doar slăbește statul și pune interesele politice înaintea celor ale cetățenilor?

Am citit că domnul Cătălin Predoiua spus că Boc are „experiență în drept” și „experiență de conducere”, dar cine știe mai bine decât noi, românii care nu fac parte din sistem, ce fel de „experiență” a avut Boc pentru țară?

Ce manevre face Ilie Bolojan înainte de alegeri? Cum își asigură spatele la CCR

Acest om a fost la guvernare în perioadele cele mai dure, când s-au impus taxe și impozite care au distrus afaceri mici și au lăsat mulți oameni fără locuri de muncă. Sub guvernul său, s-au tăiat pensii și salarii, iar mii de români au ajuns la limita supraviețuirii. Acum, să-l vedem pe Boc într-o poziție de judecător la CCR? Asta ne-ar aduce mai aproape de NORMALITATE sau doar o va încurca și mai mult?", a scris George Simion pe pagina sa.

Liderul suveranist și candidatul la președinția română a subliniat faptul că nu doar Emil Boc e problema în această ecuație, ci și ceea ce face Curtea Constituțională în ultima vreme.

"Deciziile luate de CCR au fost o rușine pentru DEMOCRAȚIE! Uităm de anularea alegerilor atunci când deja se vota în Diaspora, uităm că de fiecare dată când un guvern le cere ajutorul, CCR tace și se supune celor care vor să controleze tot? Unde mai pui că niciodată nu au fost o instituție independentă, ci au făcut mereu jocurile puterii…", a mai precizat Simion.

